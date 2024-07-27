Країни G7 до жовтня узгодять виділення Україні $50 млрд — міністр фінансів США
Країни "Групи семи" (G7) до жовтня узгодять умови надання Україні кредиту розміром $50 млрд коштом заморожених російських активів. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, пише Reuters.
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"Відбулися конструктивні переговори. Ми тісно співпрацюємо, щоб просунути цю ініціативу вперед. Я думаю, що все виглядає добре з погляду того, що нам вдасться це зробити, ймовірно, до жовтня", — сказала міністерка.
Єллен додала, що Вашингтон домагається гарантій від Європи, що російські активи залишаться замороженими протягом тривалого часу.
- У червні 2024 року лідери країн-членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися надати Україні $50 млрд, використавши для цього майбутні доходи від заморожених активів Російської Федерації.
- Згідно із задумом вага кредиту ляже на G7. Україна отримуватиме гроші у вигляді грантів, тому їх не потрібно буде повертати.
- 25 липня міністр фінансів Сергій Марченко закликав країни Великої сімки (G7) прискорити запуск механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України.