Країни G7 до жовтня узгодять виділення Україні $50 млрд — міністр фінансів США

Джанет Єллен

Країни "Групи семи" (G7) до жовтня узгодять умови надання Україні кредиту розміром $50 млрд коштом заморожених російських активів. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, пише Reuters.

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"Відбулися конструктивні переговори. Ми тісно співпрацюємо, щоб просунути цю ініціативу вперед. Я думаю, що все виглядає добре з погляду того, що нам вдасться це зробити, ймовірно, до жовтня", — сказала міністерка.

Єллен додала, що Вашингтон домагається гарантій від Європи, що російські активи залишаться замороженими протягом тривалого часу.