Україна розраховує на $50 млрд від G7 з перших днів 2025 року

Фото: Сергій Марченко / Facebook

Міністр фінансів Сергій Марченко закликав країни Великої сімки (G7) прискорити запуск механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA). Про це повідомила пресслужба міністерства.

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"Війна продовжується, значні фінансові потреби зберігаються. Важливо знайти механізми, як забезпечити Україну необхідними засобами вже з перших днів 2025 року. Саме тому нам потрібно пришвидшити розробку процедур використання прибутків від заморожених російських активів. $50 млрд дозволять забезпечити найнагальніші потреби України у 2025 році й посилити стійкість в умовах широкомасштабної війни", – сказав Марченко на зустрічі міністрів фінансів, голів центробанків G7, керівництва МВФ, Світового банку, Європейської комісії та Організації економічного співробітництва та розвитку.

Міністр сказав, що Україна збільшує свої внутрішні надходження, але міжнародна підтримка залишається життєво важливою.

У 2024 році до держбюджету вже надійшло $16 млрд міжнародної допомоги. Партнери запевнили, що до кінця року Україна отримає всю обіцяну суму в розмірі $38 млрд.