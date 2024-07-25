Украина рассчитывает на $50 млрд от G7 с первых дней 2025 года

Министр финансов призвал Большую семерку поторопиться с утверждением решения об использовании доходов от замороженных активов России

Фото: Сергей Марченко / Facebook

Министр финансов Сергей Марченко призвал страны Большой семерки (G7) ускорить запуск механизма дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA). Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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"Война продолжается, значительные финансовые потребности сохраняются. Важно найти механизмы, как обеспечить Украину необходимыми средствами уже с первых дней 2025 года. Именно поэтому нам нужно ускорить разработку процедур использования доходов от замороженных российских активов. $50 млрд позволят обеспечить насущные потребности Украины в 2025 году и усилить устойчивость в условиях широкомасштабной войны", — сказал Марченко на встрече министров финансов, глав центробанков G7, руководства МВФ, Всемирного банка, Европейской комиссии и Организации экономического сотрудничества и развития.

Министр сказал, что Украина увеличивает свои внутренние поступления, но международная поддержка остается жизненно важной.

В 2024 году в госбюджет уже поступило $16 млрд международной помощи. Партнеры заверили, что до конца года Украина получит всю обещанную сумму в размере $38 млрд.