Страны G7 к октябрю согласуют выделение Украине $50 млрд — министр финансов США

Джанет Єллен

Страны "Группы семи" (G7) к октябрю согласуют условия предоставления Украине кредита в размере $50 млрд за счет замороженных российских активов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Reuters.

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"Состоялись конструктивные переговоры. Мы тесно сотрудничаем, чтобы продвинуть эту инициативу вперед. Я думаю, что все выглядит хорошо с точки зрения того, что нам удастся это сделать, вероятно, до октября", – сказала министр.

Йеллен добавила, что Вашингтон добивается гарантий от Европы, что российские активы останутся замороженными в течение длительного времени.