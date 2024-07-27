Страны G7 к октябрю согласуют выделение Украине $50 млрд — министр финансов США
Страны "Группы семи" (G7) к октябрю согласуют условия предоставления Украине кредита в размере $50 млрд за счет замороженных российских активов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Reuters.
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"Состоялись конструктивные переговоры. Мы тесно сотрудничаем, чтобы продвинуть эту инициативу вперед. Я думаю, что все выглядит хорошо с точки зрения того, что нам удастся это сделать, вероятно, до октября", – сказала министр.
Йеллен добавила, что Вашингтон добивается гарантий от Европы, что российские активы останутся замороженными в течение длительного времени.
- В июне 2024 года лидеры стран-членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились выделить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- Согласно замыслу, вес кредита ляжет на G7. Украина будет получать деньги в виде грантов, потому их не нужно будет возвращать.
- 25 июля министр финансов Сергей Марченко призвал страны Большой семерки (G7) ускорить запуск механизма дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины.