CEO Euroclear: Из-за политики Трампа инвесторы перемещают средства подальше от США
Инвесторы все чаще перемещают средства в европейские активы, отходя от США из-за рыночной турбулентности, вызванной политикой президента Дональда Трампа. Об этом заявила главный исполнительный директор Euroclear Валери Урбен в интервью Bloomberg.
"Что касается клиентов, в частности из Китая, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, мы в течение 2025 года наблюдали растущую диверсификацию инвестиций подальше от США", – сказала она.
Агентство отметило, что пошлины Трампа сделали США менее привлекательным местом для инвестиций. Кроме того, инвесторы обеспокоены, что необоснованное снижение процентных ставок может разжечь инфляцию и подорвать стоимость доллара.
Урбен добавила, что Трамп стал "тревожным звонком" для европейских и других стран, и его приход меняет давние убеждения на финансовых рынках.
"За время моей карьеры никто не говорил о хеджировании доллара. Это то, о чем сейчас люди говорят открыто", – заявила она.
- 20 января стало известно, что датский пенсионный фонд AkademikerPension планирует до конца месяца полностью выйти из инвестиций в казначейские облигации США из-за беспокойства по поводу того, что политика президента Дональда Трампа создала кредитные риски, которые уже невозможно игнорировать.
- Крупнейший пенсионный фонд Европы Stichting Pensioenfonds ABP сократил свой объем казначейских облигаций США примерно на 10 миллиардов евро.
