CEO Euroclear: Из-за политики Трампа инвесторы перемещают средства подальше от США

Приход Дональда Трампа к власти в США изменил давние убеждения на финансовых рынках, заявила Валери Урбен

Офис Euroclear в Брюсселе (Фото: EPA / OLIVIER MATTHYS)

Инвесторы все чаще перемещают средства в европейские активы, отходя от США из-за рыночной турбулентности, вызванной политикой президента Дональда Трампа. Об этом заявила главный исполнительный директор Euroclear Валери Урбен в интервью Bloomberg.

"Что касается клиентов, в частности из Китая, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, мы в течение 2025 года наблюдали растущую диверсификацию инвестиций подальше от США", – сказала она.

Агентство отметило, что пошлины Трампа сделали США менее привлекательным местом для инвестиций. Кроме того, инвесторы обеспокоены, что необоснованное снижение процентных ставок может разжечь инфляцию и подорвать стоимость доллара.

Урбен добавила, что Трамп стал "тревожным звонком" для европейских и других стран, и его приход меняет давние убеждения на финансовых рынках.

"За время моей карьеры никто не говорил о хеджировании доллара. Это то, о чем сейчас люди говорят открыто", – заявила она.