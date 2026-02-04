CEO Euroclear: Через політику Трампа інвестори переміщують кошти подалі від США
Інвестори дедалі частіше переміщують кошти в європейські активи, відходячи від США через ринкову турбулентність, викликану політикою президента Дональда Трампа. Про це заявила головна виконавча директорка Euroclear Валері Урбен у інтерв'ю Bloomberg.
"Що стосується клієнтів, зокрема з Китаю, Близького Сходу, Азійсько-Тихоокеанського регіону, ми протягом 2025 року спостерігали зростання диверсифікації інвестицій подалі від США", – сказала вона.
Агентство зазначило, що мита Трампа зробили США менш привабливим місцем для інвестицій. Окрім того, інвестори стурбовані, що необґрунтоване зниження відсоткових ставок може розпалити інфляцію та підірвати вартість долара.
Урбен додала, що Трамп став "тривожним дзвінком" для європейських та інших країн і його прихід змінює давні переконання на фінансових ринках.
"За час моєї кар'єри ніхто не говорив про хеджування долара. Це те, про що зараз люди говорять відкрито", – заявила вона.
- 20 січня стало відомо, що данський пенсійний фонд AkademikerPension планує до кінця місяця повністю вийти з інвестицій у казначейські облігації США через занепокоєння з того приводу, що політика президента Дональда Трампа створила кредитні ризики, які вже неможливо ігнорувати.
- Найбільший пенсійний фонд Європи Stichting Pensioenfonds ABP скоротив свій обсяг казначейських облігацій США приблизно на 10 мільярдів євро.
Коментарі (0)