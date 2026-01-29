"Ненадійний союзник". Нідерландський пенсійний фонд PME планує більше інвестувати у ЄС замість США

Фото: depositphotos.com (ілюстративне)

Нідерландський пенсійний фонд PME планує інвестувати більше коштів у європейські активи і менше – у США через політику адміністрації президента Дональда Трампа. Про це йдеться у заяві голови фонду Алае Лагріха.

"Європа тепер визнала, що Сполучені Штати більше не є тим надійним союзником, яким вони були колись. Торговельні тарифи, погрози та невиконання чинних угод стали звичайним явищем. Це усвідомлення болюче, але воно явно пропонує можливість для тіснішої, сильнішої та більш незалежної Європи. Звичайно, це потребує часу, але я вірю, що проводиться наполеглива робота, щоб надолужити втрачені позиції", – заявив він.

Голова фонду додав, що погрози торговельними митами – це "засіб президента Трампа чинити тиск на країни, щоб вони досягли свого".

Водночас Лагріх зазначив, що США "залишаються економікою, яку неможливо ігнорувати, де можна досягати позитивної дохідності".

"Водночас Нідерланди та Європа завжди були здатні розвивати високоякісні технології. PME вже багато років інвестує в ці знання, винахідливість і патенти. І ми продовжимо це робити – не лише заради прибутковості, а й для того, щоб підтримати тих, хто формує майбутнє, зберегти їх у межах Нідерландів і Європи та посилити економічну, технологічну й промислову незалежність і стійкість", – йдеться у заяві.

Згідно зі звітом PME станом на кінець 2025 року контролював активи на майже 60 млрд євро.

Bloomberg зазначило, що PME уже скоротив частину своїх інвестицій у США. Зокрема, у 2025 році фонд припинив співпрацю з BlackRock Inc, у результаті чого відкликав у BlackRock мандат на управління акціями на суму 5 млрд євро.