Япония готова финансировать Украину за счет замороженных активов России
Япония готова предоставить Украине кредит с процентами от замороженных российских активов. Токио активно сотрудничает со странами G7 и Украиной для реализации этой инициативы. Об этом заявил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори в ходе конференции Make Russia Pay, посвященной вопросу конфискации российских активов, сообщает РБК-Украина.
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"По замороженным активам России, Япония сотрудничает с партнерами из G7 и Украиной, чтобы ускорить процесс предоставления внешних займов для увеличения финансовых поступлений в Украину. Я еще раз подтверждаю, что Япония готова предоставить эти кредиты", – подчеркнул Кунинори.
По словам посла, Япония уже предоставила Украине более $12 млрд в виде двусторонней помощи и планирует продолжить поддержку, особенно в энергетическом секторе, который является ключевым в преддверии зимы.
- В июне Япония ввела торговые ограничения для китайских компаний в рамках нового раунда санкций против лиц и предприятий, поддерживающих войну России против Украины.
- ЕС дает Украине 100 млн евро от доходов от замороженных активов РФ на ремонт энергетики.
- Украине не нужно будет возвращать новый кредит в 35 млрд евро от ЕС. Министерство финансов заявило, что новую макрофинансовую помощь от Евросоюза оплатит Россия.