Япония готова финансировать Украину за счет замороженных активов России

Япония планирует предоставить Украине кредит с процентами от замороженных российских активов. Токио тесно сотрудничает с G7 и Украиной по этому поводу

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Япония готова предоставить Украине кредит с процентами от замороженных российских активов. Токио активно сотрудничает со странами G7 и Украиной для реализации этой инициативы. Об этом заявил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори в ходе конференции Make Russia Pay, посвященной вопросу конфискации российских активов, сообщает РБК-Украина.

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"По замороженным активам России, Япония сотрудничает с партнерами из G7 и Украиной, чтобы ускорить процесс предоставления внешних займов для увеличения финансовых поступлений в Украину. Я еще раз подтверждаю, что Япония готова предоставить эти кредиты", – подчеркнул Кунинори.

По словам посла, Япония уже предоставила Украине более $12 млрд в виде двусторонней помощи и планирует продолжить поддержку, особенно в энергетическом секторе, который является ключевым в преддверии зимы.