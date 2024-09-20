Украине не нужно будет возвращать новый кредит 35 млрд евро от ЕС

Фото: министр финансов Сергей Марченко / Facebook

Предложение Европейской комиссии выделить 35 млрд евро новой макрофинансовой помощи для Украины предполагает, что деньги будут предоставляться на безвозвратной основе. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

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Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в Евросоюзе. Для этого будет создан новый механизм кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM).

Решение Еврокомиссии является частью инициативы G7 о дополнительных кредитах для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), а не его альтернативой.

Украина сама будет решать, на что тратить эти деньги. Макрофинансовая помощь не будет привязана к конкретным расходам, в то же время она позволит обеспечить насущные потребности страны.

Предложение Еврокомиссии вступит в силу после того, как оно будет рассмотрено и поддержано Европейским парламентом и Советом ЕС.

Деньги могут быть доступны уже в ближайшие месяцы.

"Беспрецедентное и справедливое решение в пользу возвращения мира на европейский континент. Благодарен Еврокомиссии за понимание потребностей Украины и проактивную позицию в этом вопросе. 35 млрд евро – необходимая инвестиция в поддержку финансовой стабильности Украины и нашей возможности эффективно противостоять врагу на фронте. И что важно, предложение предусматривает, что эта инвестиция будет обеспечена за счет доходов от обездвиженных активов страны-агрессора, которая является причиной значительных экономических и финансовых убытков Украины. Вопрос конфискации всех замороженных активов РФ должен оставаться в повестке дня", – отреагировал на предложение Еврокомиссии министр финансов Сергей Марченко.