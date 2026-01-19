МВФ повысил глобальный прогноз благодаря буму искусственного интеллекта

Мировая экономика вырастет на 3,3% в 2026 году, несмотря на тарифные войны – инвестиции в ИИ компенсируют торговые препятствия

Фото: Internationaly Monetary Fund

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста мировой экономики на 2026 год до 3,3% – на 0,2 процентного пункта больше, чем предполагалось в октябре. Обновление связано с адаптацией бизнеса к американским тарифам и мощным бумом инвестиций в искусственный интеллект, который стимулирует ожидания роста производительности. Об этом сообщает Reuters.

"Мы считаем, что глобальный рост остается достаточно устойчивым", – сказал главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуреншас. Он добавил, что нынешние прогнозы превышают ожидания, сделанные до избрания Дональда Трампа второй президентский срок в октябре 2024 года.

По его словам, мировая экономика успешно "сбрасывает" торговые и тарифные сбои 2025 года. Предприятия адаптировались к высшим американским пошлинам, переориентировав цепи поставок. Торговые сделки снизили некоторые тарифы, а Китай перенаправил экспорт на рынки за пределами США.

Американская экономика вырастет на 2,4% в 2026 году – на 0,3 процентного пункта больше, чем предполагалось ранее. Это отчасти объясняется масштабными инвестициями в инфраструктуру искусственного интеллекта: центры обработки данных, мощные чипы и энергосистемы.

Бум искусственного интеллекта стимулирует активность не только в США. Испания получила повышение прогноза на 2026 год на 0,3 процентных пункта до 2,3%. Великобритания сохранила отметку на уровне 1,3%, также благодаря технологическим инвестициям.

Гуреншас предупредил, что безумные темпы бума ИИ создают риски усиления инфляции. В то же время, если ожидания роста производительности и прибыли не оправдаются, это может привести к коррекции высоких рыночных оценок и ограничить спрос.

МВФ определил искусственный интеллект среди рисков, имеющих негативный потенциал. Другие угрозы включают нарушение цепей поставок из-за геополитической напряженности и новых обострений торговых конфликтов.

Китай продемонстрирует рост 4,5% в 2026 году – ниже 5,0% в 2025-м, но на 0,3 процентного пункта выше октябрьских оценок. Повышение отражает снижение американских тарифов на китайские товары на 10 процентных пунктов в течение года и перенаправление экспорта в Юго-Восточную Азию и Европу.

Еврозона вырастет на 1,3% в 2026 году – на 0,1 процентного пункта больше октябрьского прогноза. Это связано с увеличением государственных расходов в Германии и лучшими показателями Испании и Ирландии.

По прогнозам МВФ, глобальная инфляция продолжит снижаться с 4,1% в 2025 году до 3,8% в 2026 и 3,4% в 2027-м.