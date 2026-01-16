"Это нужно вам самим". МВФ не отказался от требования по НДС для ФОПов

Кристалина Георгиева заявила, что украинская экономика не может оставаться в подвешенном состоянии между рыночной и нерыночной моделями

Кристалина Георгиева с президентом Владимиром Зеленским (Фото: Офис президента)

Международный валютный фонд не отказался от требования ввести обязательный НДС для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения, сказала агентству Reuters во время визита в Киев 15 января директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"О льготах по НДС мы очень четко заявили: это должно быть сделано. Мы не можем допустить, чтобы украинская экономика оставалась в подвешенном состоянии между рыночной и нерыночной моделями. Мы должны двигаться вперед, и вопрос не в том, делать это или нет, а в том – как именно и как заручиться поддержкой парламента", – сказала она.

При этом Георгиева отметила, что для одобрения новой программы МВФ требует лишь внесения соответствующего законопроекта в парламент, а не его окончательного принятия.

Директор подчеркнула, что объяснила украинским чиновникам безальтернативность этого требования.

"Я была абсолютно откровенной: к этому нельзя прикасаться. Это нужно вам самим. Это нужно для вступления в ЕС. Это нужно для привлечения частного сектора и создания более благоприятной бизнес-среды", – сказала она.

Также она отметила, что МВФ будет оценивать, какие меры могут быть внедрены быстро, а какие требуют более тонкой "калибровки".

Чтобы заручиться поддержкой Верховной Рады для принятия такого контроверсионного решения, как отмена НДС-льгот, у правительства Украины есть один год.