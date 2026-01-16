"Это нужно вам самим". МВФ не отказался от требования по НДС для ФОПов
Международный валютный фонд не отказался от требования ввести обязательный НДС для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения, сказала агентству Reuters во время визита в Киев 15 января директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
"О льготах по НДС мы очень четко заявили: это должно быть сделано. Мы не можем допустить, чтобы украинская экономика оставалась в подвешенном состоянии между рыночной и нерыночной моделями. Мы должны двигаться вперед, и вопрос не в том, делать это или нет, а в том – как именно и как заручиться поддержкой парламента", – сказала она.
При этом Георгиева отметила, что для одобрения новой программы МВФ требует лишь внесения соответствующего законопроекта в парламент, а не его окончательного принятия.
Директор подчеркнула, что объяснила украинским чиновникам безальтернативность этого требования.
"Я была абсолютно откровенной: к этому нельзя прикасаться. Это нужно вам самим. Это нужно для вступления в ЕС. Это нужно для привлечения частного сектора и создания более благоприятной бизнес-среды", – сказала она.
Также она отметила, что МВФ будет оценивать, какие меры могут быть внедрены быстро, а какие требуют более тонкой "калибровки".
Чтобы заручиться поддержкой Верховной Рады для принятия такого контроверсионного решения, как отмена НДС-льгот, у правительства Украины есть один год.
- В декабре 2025 года Министерство финансов обнародовало для обсуждения законопроект, предусматривающий обязательную уплату НДС физическими лицами-предпринимателями при годовом доходе свыше 1 млн грн.
- Некоторые аналитические центры предложили установить порог регистрации плательщиком НДС на уровне 6 млн грн с 2027 года с постепенным снижением до уровня, как в Европейском Союзе.
