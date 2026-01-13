Аналитики предложили другой порог НДС для ФОП – 6 млн грн вместо 1 млн

Фото: Налоговая служба

Группа ведущих аналитических центров призвала Кабинет министров пересмотреть законопроект о введении обязательного НДС для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения и увеличить его порог. Соответствующее заявление поддержали 13 организаций, таких как CASE Украина, Институт экономических исследований и политических консультаций, Институт налоговых реформ и др.

В декабре 2025 года Министерство финансов обнародовало для обсуждения законопроект, предусматривающий обязательную уплату НДС физическими лицами-предпринимателями при годовом доходе более 1 млн грн. Министерство ожидает дополнительных поступлений в бюджет около 40 млрд грн в год.

Однако аналитические центры считают эту сумму нереалистичной.

"Теоретический фискальный эффект до 28-40 млрд грн на практике будет в разы меньше из-за массовой тенизации, закрытия бизнесов и перехода на неформальную занятость. Местные бюджеты потеряют доходы от единого налога без компенсации. Обязательная регистрация НДС для микробизнеса с оборотом 1 млн грн делает легальную деятельность нецелесообразной, особенно в низкомаржинальных секторах, где административная нагрузка возрастает в два-три раза, а расходы на бухгалтерию могут превышать чистый доход", – говорится в заявлении.

Они предлагают установить порог регистрации плательщиком НДС на уровне 6 млн грн с 2027 года с постепенным снижением до уровня, как в Европейском Союзе.

Другие предложения – ввести упрощенное администрирование (кассовый метод, автозаполнение деклараций); рискоориентированный подход (НДС только для секторов с высоким риском злоупотреблений); компенсации общинам и субсидии на бухгалтера для ФОП.

Аналитики также призвали сначала начать бороться с крупными схемами, такими как неформальная занятость (потери 200-265 млрд грн), серый импорт (105-120 млрд грн), уклонение от акцизов (39-43 млрд грн), маскировка наемных работников под ФОП (16-19 млрд грн в год), и только после этого искать резервы в упрощенной системе налогообложения.