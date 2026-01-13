Аналитики предложили другой порог НДС для ФОП – 6 млн грн вместо 1 млн
Группа ведущих аналитических центров призвала Кабинет министров пересмотреть законопроект о введении обязательного НДС для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения и увеличить его порог. Соответствующее заявление поддержали 13 организаций, таких как CASE Украина, Институт экономических исследований и политических консультаций, Институт налоговых реформ и др.
В декабре 2025 года Министерство финансов обнародовало для обсуждения законопроект, предусматривающий обязательную уплату НДС физическими лицами-предпринимателями при годовом доходе более 1 млн грн. Министерство ожидает дополнительных поступлений в бюджет около 40 млрд грн в год.
Однако аналитические центры считают эту сумму нереалистичной.
"Теоретический фискальный эффект до 28-40 млрд грн на практике будет в разы меньше из-за массовой тенизации, закрытия бизнесов и перехода на неформальную занятость. Местные бюджеты потеряют доходы от единого налога без компенсации. Обязательная регистрация НДС для микробизнеса с оборотом 1 млн грн делает легальную деятельность нецелесообразной, особенно в низкомаржинальных секторах, где административная нагрузка возрастает в два-три раза, а расходы на бухгалтерию могут превышать чистый доход", – говорится в заявлении.
Они предлагают установить порог регистрации плательщиком НДС на уровне 6 млн грн с 2027 года с постепенным снижением до уровня, как в Европейском Союзе.
Другие предложения – ввести упрощенное администрирование (кассовый метод, автозаполнение деклараций); рискоориентированный подход (НДС только для секторов с высоким риском злоупотреблений); компенсации общинам и субсидии на бухгалтера для ФОП.
Аналитики также призвали сначала начать бороться с крупными схемами, такими как неформальная занятость (потери 200-265 млрд грн), серый импорт (105-120 млрд грн), уклонение от акцизов (39-43 млрд грн), маскировка наемных работников под ФОП (16-19 млрд грн в год), и только после этого искать резервы в упрощенной системе налогообложения.
- Законопроект Минфина предусматривает, что с 1 января 2027 года плательщики единого налога (кроме электронных резидентов третьей группы) должны будут регистрироваться как плательщики НДС, если за последние 12 месяцев их операции по продаже товаров или услуг, включая онлайн-продажи через интернет и приложения, превысили 1 млн грн (без НДС).
- Исходя из данных за 2024 год, эта норма коснется примерно 660 000 плательщиков единого налога – в основном ФОП второй и третьей групп.
- Принятие этого законопроекта является условием сотрудничества с Международным валютным фондом и предусмотрено Национальной стратегией доходов.
Комментарии (0)