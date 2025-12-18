Минфин опубликовал законопроект об НДС для ФОП: норма начнет действовать с 2027 года

С 1 января 2027 года плательщики единого налога с доходом от 1 млн грн должны будут платить 20% НДС

Фото: depositphotos.com

Министерство финансов в четверг, 18 декабря, опубликовало на своем сайте проект закона о налоге на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей.

Он предусматривает, что с 1 января 2027 года плательщики единого налога (кроме электронных резидентов третьей группы) должны будут регистрироваться как плательщики НДС, если за последние 12 месяцев их операции по продаже товаров или услуг, включая онлайн-продажи через интернет и приложения, превысили 1 млн грн (без НДС).

Основная цель законопроекта – создание равных конкурентных условий для ведения бизнеса, потому что сейчас упрощенцы имеют ценовое преимущество над плательщиками НДС.

В 2024 году компании на общей системе налогообложения уплатили 386,6 млрд грн "внутреннего" НДС.

В случае принятия законопроекта поступления в государственный бюджет в 2027 году увеличатся примерно на 40,1 млрд грн от ФОП.

Исходя из данных за предыдущий год, эта норма коснется примерно 660 000 плательщиков единого налога – в основном ФОП второй и третьей групп.

Сейчас в Украине есть три группы упрощенной системы налогообложения:

→ первая группа – предприниматели с годовым лимитом дохода 1,3 млн грн. Ежемесячно платят единый налог (ЕН) – 302,8 грн/мес, военный сбор – 800 грн/мес, единый социальный взнос (ЕСВ) – 1760 грн/мес;

→ вторая группа – небольшой бизнес с годовым лимитом дохода 6,67 млн грн. Ежемесячно платят единый налог – до 1600 грн/мес, военный сбор – 800 грн/мес, ЕСВ – 1760 грн/мес;

→ третья группа – самая распространенная среди ІТ и фриланса, где платят процент от дохода. Годовой лимит – 9,33 млн грн. Ежеквартально платят ЕН – 5% от дохода или 3% + НДС, если предприниматель является плательщиком НДС, военный сбор – 1% от дохода, ЕСВ – минимум 1760 грн/мес.

Если новый законопроект примут, тогда ФОПам придется добавить к уже имеющимся фискальным платежам еще и 20% НДС.