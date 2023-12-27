Кабмин выполнил последний маяк МВФ на 2023 год – одобрил Национальную стратегию доходов
Кабинет министров одобрил Национальную стратегию доходов Украины на 2024-2030 годы, что было последним маяком Международного валютного фонда для правительства на 2023 год. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.
Национальная стратегия доходов – это 147-страничный документ, который в Минфине называют дорожной картой реформирования налоговой и таможенной системы и видением будущей системы доходов Украины.
Он будет одним из руководящих инструментов для формирования следующих бюджетов.
Стратегическим результатом документа является достижение и удержание отношения доходов к номинальному ВВП на уровне не менее довоенного уровня (27% от ВВП, без учета ЕСВ).
Для этого Украина должна будет провести большое количество реформ, среди которых:
→ сузить область применения "упрощенки" и увеличить эффективные ставки налогов до уровня общего режима;
→ восстановить прогрессивную шкалу ставок НДФЛ;
→ отменить пониженные ставки и льготы на НДС;
→ повысить акцизы на топливо, алкоголь, табачные изделия до минимальных ставок ЕС и т.д.
"Нацстратегия включает меры по усилению фискальной способности Украины, адаптации налогового и таможенного законодательства к стандартам ЕС и созданию стимулов для послевоенного восстановления и экономического роста. Прежде всего, необходимо изменить философию работы налоговой и таможни путем ограничения вмешательства в деятельность бизнеса. Только после этого, восстановив доверие предпринимателей и общества к фискальным органам, мы сможем изменять принципы администрирования и налоговой политики", — прокомментировал принятие документа Марченко.
- Совет директоров МВФ 11 декабря одобрил второй пересмотр программы EFF с Украиной и выделил транш на $900 млн по программе на 2023-2027 годы. МВФ также обнародовал обновленный меморандум с 12 дополнительными обязательствами Украины.
- 22 декабря во время заседания правительства был выполнен еще один маяк МВФ на 2023 год – проект Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями.