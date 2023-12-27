Кабмин выполнил последний маяк МВФ на 2023 год – одобрил Национальную стратегию доходов

Украина установила цель вернуть довоенное соотношение доходов к номинальному ВВП на уровне не менее 27%

Фото: Министерство финансов / Facebook

Кабинет министров одобрил Национальную стратегию доходов Украины на 2024-2030 годы, что было последним маяком Международного валютного фонда для правительства на 2023 год. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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Национальная стратегия доходов – это 147-страничный документ, который в Минфине называют дорожной картой реформирования налоговой и таможенной системы и видением будущей системы доходов Украины.

Он будет одним из руководящих инструментов для формирования следующих бюджетов.

Стратегическим результатом документа является достижение и удержание отношения доходов к номинальному ВВП на уровне не менее довоенного уровня (27% от ВВП, без учета ЕСВ).

Для этого Украина должна будет провести большое количество реформ, среди которых:

→ сузить область применения "упрощенки" и увеличить эффективные ставки налогов до уровня общего режима;

→ восстановить прогрессивную шкалу ставок НДФЛ;

→ отменить пониженные ставки и льготы на НДС;

→ повысить акцизы на топливо, алкоголь, табачные изделия до минимальных ставок ЕС и т.д.

"Нацстратегия включает меры по усилению фискальной способности Украины, адаптации налогового и таможенного законодательства к стандартам ЕС и созданию стимулов для послевоенного восстановления и экономического роста. Прежде всего, необходимо изменить философию работы налоговой и таможни путем ограничения вмешательства в деятельность бизнеса. Только после этого, восстановив доверие предпринимателей и общества к фискальным органам, мы сможем изменять принципы администрирования и налоговой политики", — прокомментировал принятие документа Марченко.