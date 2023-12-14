Україна отримала третій транш МВФ

Україна залучила вже близько $4,5 млрд від МВФ із передбачених програмою EFF $15,6 млрд

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Україна отримала третій транш Міжнародного валютного фонду розміром близько $900 млн (SDR 663,9 млн) у рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На рахунки України надійшло близько $900 млн від МВФ. Ці кошти підуть на фінансування першочергових бюджетних видатків. Вдячний Крісталіні Георгієвій та команді МВФ за швидкі рішення на користь України та високу оцінку зусиль України щодо впровадження реформ", – написав прем'єр у соцмережі Х (Twitter).

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МВФ виділив гроші після затвердження другого перегляду програми EFF Виконавчою радою директорів цього тижня.

"Потужна та дуже важлива підтримка від Фонду допоможе своєчасно профінансувати пріоритетні витрати державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми уряду України на шляху до повної інтеграції до ЄС", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Україна залучила вже близько $4,5 млрд із передбачених програмою $15,6 млрд.

Чотирирічну програму EFF було схвалено 31 березня цього року.

Згідно з планом програми після першого траншу Україні передбачається виділення трьох траншів у середині червня та жовтня цього року, а також наприкінці лютого наступного року після результатів першого, другого та третього перегляду.

Другий транш від МВФ розміром $890 млн Україна отримала наприкінці червня, а перший транш у $2,7 млрд – одразу після затвердження програми на початку квітня.

Після першого перегляду кредитної програми, наслідком якого стало виділення другого траншу, МВФ розширив список вимог до України.

Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати у найближчі 15 місяців. Після першого перегляду їхня кількість збільшилася до 23.

МВФ встановив для України 12 додаткових вимог: список.

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