Украина получила третий транш МВФ

Украина привлекла уже около $4,5 млрд от МВФ из предусмотренных программой EFF $15,6 млрд

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Украина получила третий транш Международного валютного фонда в размере около $900 млн (SDR 663,9 млн) в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На счета Украины поступило около $900 млн от МВФ. Эти средства пойдут на финансирование первоочередных бюджетных расходов. Благодарен Кристалине Георгиевой и команде МВФ за быстрые решения в пользу Украины и высокую оценку усилий Украины по внедрению реформ", – написал премьер в соцсети Х (Twitter).

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МВФ выделил деньги после утверждения второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом директоров ранее на этой неделе.

"Мощная и очень важная поддержка от Фонда поможет своевременно профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения. Программа EFF и дальше будет составлять надежную основу для развития экономической программы правительства Украины на пути к полной интеграции в ЕС", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Украина привлекла уже около $4,5 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд.

Четырехлетняя программа EFF была одобрена 31 марта этого года.

Согласно плану программы после первого транша Украине предусматривается выделение трех траншей в середине июня и октября этого года, а также в конце февраля следующего года после результатов первого, второго и третьего пересмотра.

Второй транш от МВФ в размере $890 млн Украина получила в конце июня, а первый транш в $2,7 млрд – сразу после утверждения программы в начале апреля.

После первого пересмотра кредитной программы, следствием которого стало выделение второго транша, МВФ расширил список требований к Украине.

Сначала условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в ближайшие 15 месяцев. После первого пересмотра их количество увеличилось до 23.

МВФ установил для Украины 12 дополнительных требований: список.

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