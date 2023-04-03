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Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,7 млрд

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 17:51
Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,7 млрд - Фото
Фото: depositphotos.com

Украина получила от Международного валютного фонда первый транш в рамках новой программы расширенного финансирования. Сумма составляет 2 млрд специальных прав заимствований, или около $2,7 млрд, сообщил глава Национального банка Андрей Пышный.

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"Благодарим партнеров за скорую помощь и уже активно работаем для успешного прохождения первого просмотра программы и получения следующего транша от МВФ", – написал Пышный в Facebook.

Украина получила от МВФ новую четырехлетнюю кредитную программу на сумму $15,6 млрд в конце прошлой недели.

Читайте также: МВФ опубликовал новые структурные маяки: 19 условий, при которых Украина получит $15,6 млрд

Андрій Водяний
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Андрей Пышный МВФ НБУ финансовая помощь
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