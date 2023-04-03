Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,7 млрд

Украина получила от Международного валютного фонда первый транш в рамках новой программы расширенного финансирования. Сумма составляет 2 млрд специальных прав заимствований, или около $2,7 млрд, сообщил глава Национального банка Андрей Пышный.

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"Благодарим партнеров за скорую помощь и уже активно работаем для успешного прохождения первого просмотра программы и получения следующего транша от МВФ", – написал Пышный в Facebook.



Украина получила от МВФ новую четырехлетнюю кредитную программу на сумму $15,6 млрд в конце прошлой недели.

17 февраля стало известно, что Украина успешно прошла мониторинговую программу МВФ, открывшую путь к переговорам о кредитах.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Фокусу говорил, что новая четырехлетняя программа будет предусматривать выделение $5 млрд в 2023 году.

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Андрій Водяний

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