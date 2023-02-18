Украина успешно прошла программу мониторинга МВФ. Это открывает путь к кредитам

Украина и Международный валютный фонд достигли соглашения на уровне персонала о первом и окончательном пересмотре мониторинговой программы для Украины с привлечением совета директоров МВФ. Это открывает путь к началу обсуждения полноценной кредитной программы, сообщили Нацбанк и Министерство финансов.

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Украинская сторона выполнила все согласованные с МВФ структурные маяки в рамках мониторинговой программы. Также были достигнуты все количественные и индикативные цели к концу декабря, говорится в заявлении министерства.

Среди них – представление в парламент пакета законопроектов об отмене налоговых льгот, принятие мер Министерством финансов по устранению задолженности, разработка концептуальной записки для системы социальной защиты, создание наблюдательного совета Нафтогаза и согласование ключевых элементов диагностики банковского сектора.

"В ближайшие недели мы надеемся на дальнейшее эффективное сотрудничество с МВФ, сосредоточившись на дискуссиях по запуску полноценной программы при поддержке Фонда", – заявил министр финансов Сергей Марченко.

Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем, которая оценивала выполнение Украиной условий мониторинговой программы, работала 13-17 февраля в Варшаве.

Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за начала полномасштабной войны. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд.

21 октября 2022 г. по итогам работы миссии в МВФ заявили о подготовке новой программы для Украины, которая не предусматривает выделение кредитов, – так называемой мониторинговой программы с привлечением членов совета директоров (Program Monitoring with Board Involvement, PMB).

В декабре МВФ одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины.

Андрій Водяний

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