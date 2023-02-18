UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина успешно прошла программу мониторинга МВФ. Это открывает путь к кредитам

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 06:02
Украина успешно прошла программу мониторинга МВФ. Это открывает путь к кредитам - Фото
Фото: EPA

Украина и Международный валютный фонд достигли соглашения на уровне персонала о первом и окончательном пересмотре мониторинговой программы для Украины с привлечением совета директоров МВФ. Это открывает путь к началу обсуждения полноценной кредитной программы, сообщили Нацбанк и Министерство финансов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Украинская сторона выполнила все согласованные с МВФ структурные маяки в рамках мониторинговой программы. Также были достигнуты все количественные и индикативные цели к концу декабря, говорится в заявлении министерства.

Среди них – представление в парламент пакета законопроектов об отмене налоговых льгот, принятие мер Министерством финансов по устранению задолженности, разработка концептуальной записки для системы социальной защиты, создание наблюдательного совета Нафтогаза и согласование ключевых элементов диагностики банковского сектора.

"В ближайшие недели мы надеемся на дальнейшее эффективное сотрудничество с МВФ, сосредоточившись на дискуссиях по запуску полноценной программы при поддержке Фонда", – заявил министр финансов Сергей Марченко.

Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем, которая оценивала выполнение Украиной условий мониторинговой программы, работала 13-17 февраля в Варшаве.

  • Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за начала полномасштабной войны. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд.
  • 21 октября 2022 г. по итогам работы миссии в МВФ заявили о подготовке новой программы для Украины, которая не предусматривает выделение кредитов, – так называемой мониторинговой программы с привлечением членов совета директоров (Program Monitoring with Board Involvement, PMB).
  • В декабре МВФ одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МВФ НБУ Минфин финансовая помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 