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Итоги работы миссии МВФ: готовится мониторинговая программа, о деньгах пока речь не идет

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 17:35
Итоги работы миссии МВФ: готовится мониторинговая программа, о деньгах пока речь не идет - Фото
МВФ

Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Вене. Команда МВФ заявила, что дискуссии с представителями Украины были продуктивными, и анонсировала разработку мониторинговой программы с привлечением членов совета директоров (Program Monitoring with Board Involvement, PMB).

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"В мониторинговой программе будут изложены политические намерения властей по поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и представлена оценка потребностей во внешнем финансировании на 2023 год. Мониторинговая программа станет крепким якорем для макроэкономической политики, дополнительным катализатором донорской поддержки и поможет подготовить путь к полноценной программе фонда", – заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей.

Он указал, что российское вторжение привело к значительному сокращению реального валового внутреннего продукта Украины, резкому увеличению инфляции, нарушению торговли и беспрецедентному уровню бюджетного дефицита. Несмотря на это, украинские власти смогли удержать макрофинансовую стабильность, за что заслуживают большой похвалы.

В то же время представитель МВФ посоветовал официальным органам "воздержаться от мер, сокращающих налоговые поступления".

  • Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за начала полномасштабной войны. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд.
  • В августе 2022 года Олег Устенко, советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам, сказал, что Украина рассчитывает на новую программу МВФ. Она необязательно должна быть большой. По его словам, даже $5 млрд будет достаточно, главное – это станет якорем для привлечения большего пакета официальной поддержки Украины.
  • Дефицит бюджета Украины в 2023 году превысит 1 трлн грн, поэтому государство рассчитывает на помощь со стороны партнеров.

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Андрій Водяний
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МВФ финансовая помощь
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