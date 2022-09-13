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Шмыгаль о госбюджете на 2023 год: Почти половину средств направят на армию

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 22:07
Шмыгаль о госбюджете на 2023 год: Почти половину средств направят на армию - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Основным приоритетом в государственном бюджете на 2023 год станет сектор безопасности и обороны Украины, на который выделят половину средств – 1 трлн 136 млрд гривень. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина во вторник. 

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По его словам, эта статья бюджета пойдет на зарплаты военных, обеспечение армии, ремонты и закупки техники и оружия и другие важные для обороны вещи. 

Шмыгаль отметил, что вторым приоритетом в госбюджете на 2023 год являются социальные программы, на которые выделят 35% всех расходов или более 800 млрд грн.

"Другими словами: с каждой бюджетной гривны 50 копеек уйдет на армию и безопасность, еще 35 копеек – на социальные выплаты, медицину и образование", – заявил Шмыгаль. 

По словам Шмыгаля, все остальные расходы будут сокращаться, главным образом за счет уменьшение расходов на органы государственной власти. По сравнению с 2022-м годом, расходы на органы власти сократят в 2023 году на 11,6 млрд грн.

Также Кабмин предлагает создать бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России в размере не менее 19 млрд грн. 

В 2023 году доходы госбюджета составят 1,28 трлн грн, в то время как расходы запланированы на уровне 2,57 трлн грн.

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал главные показатели расходов, которые запланированные в бюджете на 2023 год.

Наталія Фреїк
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Денис Шмыгаль госбюджет 2023
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