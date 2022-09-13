Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2023 год

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Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2023 год, разработанный Министерством финансов. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Госбюджет-2023 – это бюджет страны, которая станет сильнее, укрепит свою обороноспособность, сможет восстанавливаться после нанесенного ущерба из-за российской вооруженной агрессии, а также позаботится о тех гражданах, кто в этом нуждается", – прокомментировал министр.

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Марченко не детализировал основные параметры бюджета.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что бюджет на 2023 год будет формироваться на пяти важных пунктах, среди которых: триллион гривень на оборону страны, индексация пенсий, сокращение расходов.

Президент уточнил, что в проекте бюджета сокращены все некритические расходы государства. Это касается расходов на госпредприятия, аппарат, институции, которые не соответствуют потребностям военного времени.

В бюджете на 2023 год также сохраниться программа кредитования "5-7-9%".

В рамках бюджета также будет создан специальный фонд восстановления, который будет наполняться в частности за счет конфискованных российских активов.

Ожидается, что проект госбюджета будет подан в Верховную Раду до 15 сентября – в срок, который предусмотрен законом.

Дополнено. По данным народного депутата Ярослава Железняка прогнозированный ВВП на 2023 год заложен в госбюджете на уровне 6371,3 млрд грн, рост ВВП в 2,5% по отношению к 2022-му году (где прогнозируемое падение в 33,1%), инфляция +30%.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум остается на уровне текущего года: 6700 грн и 2589 грн соответственно.

Безопасность и оборона – 1 006 млрд грн.

Социальная защита и социальное обеспечение – 408,9 млрд грн.

Поддержка ветеранов войны – 6,8 млрд грн.

Образование – 155 млрд грн.

Медицина – 175,7 млрд грн.

Средства для территорий, подвергшихся влиянию вооруженной агрессии – 23,9 млрд грн

Средства для ликвидации их последствий – 19,4 млрд грн.

Расходы на содержание органов власти (сектора безопасности и обороны) сокращены на 11,6 млрд грн.

15 августа министр финансов Сергей Марченко заверил, что в бюджете на 2023 год будут пересмотрены все расходы.

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Роман Бриль

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