Однозначно будет пересмотр всех расходов — Марченко о бюджете на 2023 год

В бюджете-2023 не будет расходов, которые не будут пересмотрены. По всем сферам будет просмотр всех расходов, оптимизация. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Бюджет будет чрезвычайно жесткий. Это бюджет возможностей в условиях войны. Но при этом есть надежда, что мы сможем его профинансировать. Ключевая задача – нахождение средств, в том числе с помощью наших партнеров-стран, чтобы профинансировать дефицит бюджета", — заявил министр.

Он пояснил, что сложность планирования бюджета состоит в том, что сейчас сложный год, сложные макропоказатели, которые трудно объективно оценить, много неизвестных.

"Но с другой стороны – достаточно простой. Потому что мы должны профинансировать пенсии пенсионерам, зарплаты медикам, педагогам, социальную защиту граждан, выплаты внутренне перемещенным лицам и средства на военную кампанию, на армию. Все", — добавил министр.

Марченко также выразил надежду, что при закладке курса "более или менее все балансы будут сохранены".

"Есть прогнозный курс, который согласован Минэкономики, Нацбанком. Мы ведь здесь не являемся субъектом прогнозирования. Мы ориентируемся на те цифры, которые нам предоставляют", — сказал Марченко.

Наталия Софиенко

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