UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Однозначно будет пересмотр всех расходов — Марченко о бюджете на 2023 год

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 14:52
Однозначно будет пересмотр всех расходов — Марченко о бюджете на 2023 год - Фото
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В бюджете-2023 не будет расходов, которые не будут пересмотрены. По всем сферам будет просмотр всех расходов, оптимизация. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Бюджет будет чрезвычайно жесткий. Это бюджет возможностей в условиях войны. Но при этом есть надежда, что мы сможем его профинансировать. Ключевая задача – нахождение средств, в том числе с помощью наших партнеров-стран, чтобы профинансировать дефицит бюджета", — заявил министр.

Он пояснил, что сложность планирования бюджета состоит в том, что сейчас сложный год, сложные макропоказатели, которые трудно объективно оценить, много неизвестных.

"Но с другой стороны – достаточно простой. Потому что мы должны профинансировать пенсии пенсионерам, зарплаты медикам, педагогам, социальную защиту граждан, выплаты внутренне перемещенным лицам и средства на военную кампанию, на армию. Все", — добавил министр.

Марченко также выразил надежду, что при закладке курса "более или менее все балансы будут сохранены".

"Есть прогнозный курс, который согласован Минэкономики, Нацбанком. Мы ведь здесь не являемся субъектом прогнозирования. Мы ориентируемся на те цифры, которые нам предоставляют", — сказал Марченко.

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сергей марченко госбюджет 2023
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 