Учетная ставка, поднятая НБУ в июне до 25%, осталась неизменной. Макропрогноз сменился на несколько пунктов. Однако октябрьская презентация решения стала анонсом еще одного способа инвестиций от НБУ — с точки зрения инвесторов, сомнительного. А анонсированной ранее продажи ОВГЗ из портфеля НБУ, похоже, не будет.

Что следует знать об октябрьском заседании по монетарной политике НБУ и куда будет двигаться его политика — в материале LIGA.net.

Прогноз положительный

Пресс-брифинг по монетарной политике проходил не в классическом виде. Все участники – глава НБУ и несколько его заместителей – отчитывались онлайн. Дело в том, что все они участвуют в общении с миссией МВФ, которая проходит сейчас.

"В условиях полномасштабной войны инфляция ожидаемо растет, но остается управляемой", – отметил на пресс-брифинге глава НБУ Андрей Пышный.

Более того, регулятор даже уменьшил свои ожидания по инфляции — с 31% до 30% по результатам 2022 года. Ее снижение в последующие годы будет происходить почти как и ожидалось ранее: 20,8% в 2023 году и 9,4% роста цен в 2024 году.

В то же время ожидания падения ВВП ощутимо изменились.

Во-первых, прогноз по сокращению экономики в 2022 году изменился с -33,4% до -31,5%. Во-вторых, ожидания по поводу следующего года ухудшились: по росту в 5,5% до 4%. Прогноз на 2024 год также изменился с плюс 4,9% до плюс 5,2%.

"Наши модели учитывают уровень военной активности, продвижение украинских вооруженных сил и террористические атаки со стороны российских захватчиков", – подчеркнул замглавы НБУ Сергей Николайчук.

В последующие годы текущий счет платежного баланса, как ожидается, вернется в дефицит. В этом году профицит составит $6,8 млрд, а после дефицит составит уже $8 млрд и $5,1 млрд. В 2023–2024 годах ожидается значительное преимущество импорта.

Нынешние ожидания по поводу международных резервов довольно оптимистичны. К концу этого года резервы ожидаются на уровне $26 млрд (в предыдущем прогнозе было $20,8 млрд). В 2023 году они упадут до $21,7 млрд, а через год снова вырастут до $27,4 млрд — раньше ожидалось чуть меньше в 2023-м и чуть больше в 2024-м.

Новая покупка валюты

Поскольку все условия сохраняются, а предыдущий прогноз не претерпел существенные изменения, правление НБУ решило оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Ее не планируют уменьшать, но оставляют за собой право увеличить (при необходимости).

"Доходности гривневых депозитов растут в ответ на июньское повышение учетной ставки. Мы также, безусловно, приветствуем увеличение Министерством финансов ставок по гривневым ОВГЗ", — говорит глава НБУ.

Он отметил, что новая высокая доходность (до 18,5% годовых) от Минфина показали неплохие результаты. На предыдущих аукционах в сентябре министерству иногда едва удавалось привлечь до миллиарда гривен, а 18 октября было привлечено более 17 млрд. грн.

Чтобы помочь этому, НБУ планирует ввести новый механизм инвестиций в валюту для населения. С 21 октября клиентам банков станет доступна безлимитная покупка валюты под депозит.

Покупка и продажа валюты будет производиться по официальному курсу НБУ. То есть клиент сможет открыть в банке валютный депозит, приобретя валюту по официальному курсу. По закрытию депозита банк обменивает валюту на гривни по официальному курсу и возвращает клиенту.

Другое жесткое условие – депозит должен быть минимум от шести месяцев, без права досрочного расторжения. Сумма и количество таких вкладов не ограничивается.

У регулятора есть определенные ожидания от этого инструмента. В то же время план с продажей государственных облигаций из портфеля НБУ с доходностью под 25% пока отменяется. Глава НБУ говорит, что механизм уже находится у него на столе, но они не считают его целесообразным.

В сентябре НБУ анонсировал перспективную продажу гособлигаций из своего портфеля. В отличие от ОВГЗ, которые Минфин продает на открытых аукционах, доходности для НБУ привязаны к 25% учетной ставке.

Также регулятор не планирует отпускать официальный курс валют. "В условиях войны его фиксация является якорем для стабилизации ожиданий", – говорит заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

Открытый регулятор

Поскольку это заседание первое для нового главы НБУ, он получил серию вопросов об оценке предыдущей политики регулятора. Пышный признал ее "совершенно адекватной", он "доволен" работой команды НБУ.

Однако несколько изменений Пышный все же планирует: например, взаимодействие с Минфином. Он сказал, что "планирует выстраивать диалог с коллегами из министерства". Речь как о взаимодействии на уровне персонала, так и о прямом контакте руководителей НБУ и Минфина.

Глава НБУ назвал "диалог" новым вектором развития регулятора. "Диалог построен на аргументах, взаимоуважении, понимании общей цели, уважении мандатов учреждений".

В то же время, регулятор не планирует печатать деньги без ограничений. "Мы не видим возможности увеличить монетизацию дефицита бюджета", – говорит Николайчук.

Сотрудничество с международными партнерами там называют важным для НБУ, а их финансирование украинского бюджета – критически важным источником. Но по поводу текущих переговоров с МВФ там не комментируют.

"Сейчас проходят технические дискуссии, откровенный диалог, верификация цифр, обзор прогнозов", – пояснил Пышный.

С коллегами из Минфина и МВФ они сейчас обсуждают механизмы влияния на текущую ситуацию: в том числе и продажи облигаций из портфеля НБУ. Реализация последнего может быть отменена из-за этого диалога.

Глава регулятора отметил, что госфинансы сейчас находятся в условиях "идеального шторма". Пышный ожидает, что Украина выйдет из него более сильной.

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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