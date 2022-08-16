У Зеленского обсуждают концепцию радикальной налоговой реформы "10-10-10"

Замглавы Офиса президента Ростислав Шурма заявил об обсуждении новой концепции налоговой реформы. Она предполагает уменьшение ставки основных налогов с усилением контроля за их уплатой, рассказал Шурма в интервью Forbes.

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"Окончательного решения еще нет. Но да, мы действительно обсуждаем модель, которая называется "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС, а также отмена ЕСВ и военный сбор 3%. Однако при этом – почти полная отмена всех льгот, усиление ответственности за нарушение налогового законодательства и такие вещи, как, например, доступ налоговой к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов", — заявил Шурма.

Консенсуса в этом вопросе пока нет, но Шурма надеется на принятие новой налоговой модели уже в ближайшие месяцы.

"Ни у кого не вызывает сомнений, что такая модель даст серьезный импульс экономике в долгосрочной перспективе" – сказал Шурма.

Компенсаторами для такой реформы могли бы стать добросовестная уплата налогов, увеличение налогообложения табака, алкоголя и нефтепродуктов, а также отмена возмещения НДС на сырьевые товары.

"Я большой сторонник таких радикальных налоговых изменений, причем считаю, что их, пожалуй, нужно делать сейчас. Это также наш уникальный шанс изменить культуру уплаты налогов в стране. Однако это действительно очень ответственное решение, поэтому мы должны принимать его только когда достигнем консенсуса", – заявил Шурма.

Дискуссия о новой налоговой реформе началась в начале 2022 года. Ее ключевая идея заключалась в том, чтобы уменьшить налоговую нагрузку на зарплату, стимулировать бизнес не использовать схемы уклонения от уплаты налогов и "отбелить" экономику.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев говорил, что тогда рассматривались две концепции налоговой реформы. Одна предполагала уменьшение ставки НДФЛ до 10% и сохранение единого социального взноса на 22%. Второй вариант – объединение НДФЛ, ЕСВ и военного сбора (итого – 41,5%) в один налог со ставкой 25%.

В начале февраля министр финансов Сергей Марченко заявил, что любые изменения налогового законодательства возможны при условии, если у них будут определенные компенсаторы влияния на бюджет.

Андрей Водяный

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