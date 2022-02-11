Гетманцев о концепции налоговой реформы: Получаешь зарплату в конверте – ты преступник

Государство недополучает более 100 млрд грн налогов от заработных плат, которые выплачивают неофициально. Эти деньги – единственный возможный компенсатор для снижения налога на доходы физических лиц, рассматриваемого во власти, заявил глава комитета по вопросам финансов и налоговой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью УНИАН.

Он подчеркнул, что без детенизации зарплат понижения налога не будет.

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"Если общество не примет эту конструкцию, то мы не будем готовы реализовывать реформу", – сказал Гетманцев.

В настоящее время рассматриваются две концепции налоговой реформы. Одна предполагает уменьшение ставки НДФЛ до 10% и сохранение единого социального взноса 22%. Второй вариант – объединение НДФЛ, ЕСВ и военного сбора (итого – 41,5%) в один налог со ставкой 25%.

Условием уменьшения налогов на зарплату должен стать отказ от практики уклонения от налогообложения.

"Надо обязательно платить налоги. Я не должен к этому никого поощрять, заинтересовывать, танцевать каким-то образом. Если ты получаешь зарплату в конверте – ты уже преступник. Не меньший преступник, чем тот чиновник, который получает в конверте откат с дороги", – сказал Гетманцев.

Дискуссия о новой налоговой реформе началась в начале 2022 года. Ее ключевая идея – уменьшить налоговую нагрузку на зарплату, чтобы стимулировать бизнес не использовать схемы уклонения от уплаты налогов и "отбелить" экономику.

Объем теневой экономики Украины по состоянию на вторую половину 2021 года оценивался в 31% от ВВП.

В начале февраля министр финансов Сергей Марченко заявил, что любые изменения налогового законодательства возможны при условии, если у них будут определенные компенсаторы влияния на бюджет.

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Андрей Водяный

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