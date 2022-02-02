"Я бы не трогал ФОПов". Марченко прокомментировал зарплатные инициативы Гетманцева
Министр финансов Сергей Марченко не поддерживает инициативу главы налогового комитета Даниила Гетманцева, предложившего ограничить возможности для трудоустройства по схеме "зарплатных ФОПов". Об этом он сказал в интервью "Экономической правде" .
"Учитывая чувствительность вопроса ФОПов для общественной и политической среды, я бы не трогал ФОПов", – сказал министр.
Он добавил, что поддерживает введение регистраторов счетных операций для ФОПов, потому что это "чистка системы", но предлагает двигаться в правильном направлении "постепенно, без жестких ограничений".
"Я достаточно осторожно подхожу к вопросу средних хозяйствующих субъектов, малого бизнеса. Это довольно чувствительная категория людей. Любое решение в этой сфере я бы принимал с точки зрения не только понимания интересов бюджета или справедливости, но и общественно-политических настроений этой сферы", – сказал Марченко.
- 19 января глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев в интервью изданию "Обозреватель" анонсировал борьбу с "зарплатными" ФОПами. По его словам, во властной команде ищут механизм, который будет мешать бизнесу брать на работу ФОПов вместо наемных работников. В Украине таких предпринимателей – сотни тысяч.
- Сейчас ФОПы третьей группы ежеквартально уплачивают 3% или 5% от дохода (единый налог) и 1430 грн (22% от минимальной зарплаты ежемесячно) в виде единого социального взноса (ЕСВ). С наемных работников ежемесячно удерживается 41,5% от заработной платы – эта сумма содержит 18% налога на доход физлиц, 1,5% дохода на военный сбор и 22% от зарплаты на ЕСВ.
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