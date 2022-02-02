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"Я бы не трогал ФОПов". Марченко прокомментировал зарплатные инициативы Гетманцева

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 11:38
Фото: Андрей Нестеренко / пресс-служба Верховной Рады

Министр финансов Сергей Марченко не поддерживает инициативу главы налогового комитета Даниила Гетманцева, предложившего ограничить возможности для трудоустройства по схеме "зарплатных ФОПов". Об этом он сказал в интервью "Экономической правде" .

"Учитывая чувствительность вопроса ФОПов для общественной и политической среды, я бы не трогал ФОПов", – сказал министр.

Он добавил, что поддерживает введение регистраторов счетных операций для ФОПов, потому что это "чистка системы", но предлагает двигаться в правильном направлении "постепенно, без жестких ограничений".

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"Я достаточно осторожно подхожу к вопросу средних хозяйствующих субъектов, малого бизнеса. Это довольно чувствительная категория людей. Любое решение в этой сфере я бы принимал с точки зрения не только понимания интересов бюджета или справедливости, но и общественно-политических настроений этой сферы", – сказал Марченко.

  • 19 января глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев в интервью изданию "Обозреватель" анонсировал борьбу с "зарплатными" ФОПами. По его словам, во властной команде ищут механизм, который будет мешать бизнесу брать на работу ФОПов вместо наемных работников. В Украине таких предпринимателей – сотни тысяч.
  • Сейчас ФОПы третьей группы ежеквартально уплачивают 3% или 5% от дохода (единый налог) и 1430 грн (22% от минимальной зарплаты ежемесячно) в виде единого социального взноса (ЕСВ). С наемных работников ежемесячно удерживается 41,5% от заработной платы – эта сумма содержит 18% налога на доход физлиц, 1,5% дохода на военный сбор и 22% от зарплаты на ЕСВ.
Андрей Водяный
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зарплата сергей марченко ФОПы Даниил Гетманцев
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