В Германии третье ограбление банка за месяц: все в земле Северный Рейн – Вестфалия
В Германии стало известно о третьем за последние несколько дней ограблении банка. В отделении Sparkasse на привокзальной улице города Галле в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия на западе страны обнаружили четыре взломанных сейфа, сообщила местная полиция.
В полиции предполагают, что ограбление было совершено в рабочее время 30 декабря. По словам работников банка, преступление произошло между 12:45 и 13:10 и без проникновения извне.
Взломанные сейфы находились в хранилище, расположенном в подвале. Пока что неизвестно, что именно хранилось в этих сейфах. Правоохранители попросили всех, кто мог стать свидетелями инцидента, сообщить об этом.
Сколько человек пострадали от действий злоумышленников и могли ли сейфы принадлежать одному лицу, не сообщается. Так же пока нет никакой информации о сумме нанесенного ущерба.
Первое ограбление произошло в Бонне 17 декабря, но известно о нем стало только в конце месяца. В отделении Sparkasse на центральной площади Фриденсплатц вскрыли два сейфа и украли оттуда ценности на крупную сумму, преимущественно золото.
Полиция заподозрила в преступлении 22-летнего экс-сотрудника банка. В его доме прошли обыски, мужчину доставили в полицейское управление, но впоследствии отпустили, сообщает Deutsche Welle.
30 декабря стало известно об ограбление филиала банка в городе Гельзенкирхен. Преступники просверлили дыру в бетонной стене между комнатой с банковскими сейфами и прилегающей автомобильной парковкой.
Во время ограбления было взломано несколько тысяч сейфов. Изначально сообщалось, что общий ущерб исчисляется 30 млн евро.
Однако 2 января немецкий таблоид Bild сообщил, что в Sparkasse в Гельзенкирхене преступники украли более 100 млн евро. Это ограбление называют одним из крупнейших за всю историю ФРГ.
1 января в полиции признали, что у них по-прежнему нет ни одной серьезной улики, которая позволила бы выйти на след грабителей.
- Убытки от ограбления Лувра, произошедшего в октябре 2025 года, оценивают в 88 млн евро. Однако Франция не получит выплат за похищенные драгоценности, потому что они не были застрахованы.
