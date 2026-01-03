В Германии третье ограбление банка за месяц: все в земле Северный Рейн – Вестфалия

С 17 по 30 декабря ограбили отделения Sparkasse в трех городах

Клиенты Sparkasse возле ограбленного филиала банка в Гельзенкирхене (фото – ORF)

В Германии стало известно о третьем за последние несколько дней ограблении банка. В отделении Sparkasse на привокзальной улице города Галле в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия на западе страны обнаружили четыре взломанных сейфа, сообщила местная полиция.

В полиции предполагают, что ограбление было совершено в рабочее время 30 декабря. По словам работников банка, преступление произошло между 12:45 и 13:10 и без проникновения извне.

Взломанные сейфы находились в хранилище, расположенном в подвале. Пока что неизвестно, что именно хранилось в этих сейфах. Правоохранители попросили всех, кто мог стать свидетелями инцидента, сообщить об этом.

Сколько человек пострадали от действий злоумышленников и могли ли сейфы принадлежать одному лицу, не сообщается. Так же пока нет никакой информации о сумме нанесенного ущерба.

Первое ограбление произошло в Бонне 17 декабря, но известно о нем стало только в конце месяца. В отделении Sparkasse на центральной площади Фриденсплатц вскрыли два сейфа и украли оттуда ценности на крупную сумму, преимущественно золото.

Справка Sparkasse – это сеть немецких сберегательных банков, которые работают преимущественно на местном уровне. Sparkassen образуют крупнейшую банковскую группу ФРГ по количеству клиентов и отделений, сосредотачиваясь на розничном банкинге и кредитовании малого и среднего бизнеса.

Полиция заподозрила в преступлении 22-летнего экс-сотрудника банка. В его доме прошли обыски, мужчину доставили в полицейское управление, но впоследствии отпустили, сообщает Deutsche Welle.

30 декабря стало известно об ограбление филиала банка в городе Гельзенкирхен. Преступники просверлили дыру в бетонной стене между комнатой с банковскими сейфами и прилегающей автомобильной парковкой.

Во время ограбления было взломано несколько тысяч сейфов. Изначально сообщалось, что общий ущерб исчисляется 30 млн евро.

Однако 2 января немецкий таблоид Bild сообщил, что в Sparkasse в Гельзенкирхене преступники украли более 100 млн евро. Это ограбление называют одним из крупнейших за всю историю ФРГ.

1 января в полиции признали, что у них по-прежнему нет ни одной серьезной улики, которая позволила бы выйти на след грабителей.