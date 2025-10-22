Франция не получит выплат за драгоценности, похищенные из Лувра: они не были застрахованы

Убытки от ограбления Лувра оценили в 88 млн евро, куратор музея подала в отставку

Фото: EPA

Франция не получит выплат за украденные из Лувра драгоценности, поскольку они не были застрахованы частным полисом. Об этом со ссылкой на заявление министерства культуры страны сообщила Financial Times.

"Государство выступает в роли собственного страховщика, когда экспонаты национальных музеев находятся в обычном месте хранения", – пояснил представитель министерства.

FT пишет, что Лувру практически невозможно застраховать всю коллекцию, поскольку такие произведения, как "Мона Лиза" Леонардо да Винчи и "Большой сфинкс из Таниса", невозможно оценить или определить их стоимость.

Куратор Лувра оценила ущерб от ограбления в 88 млн евро, во вторник вечером сообщила прокурор Парижа Лора Беккуа.

"Сумма действительно впечатляющая, но мы должны помнить, что эти убытки являются экономическими и не могут сравниться с исторической потерей, которую вызвала эта кража", – сказала она.

После резонансного ограбления Лувра его куратор Лоранс де Кар подала заявление об отставке, однако Елисейский дворец отказался его принимать, сообщила Le Figaro.

Парижская полиция уверена, что сможет задержать преступную группу, совершившую ограбление, но вернуть похищенные драгоценности музею будет трудно, сообщало Reuters.

По словам специалистов, похищенные предметы можно быстро разобрать на составляющие и продать.