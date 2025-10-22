Франція не отримає виплат за коштовності, які викрали з Лувру: вони не були застраховані

Збитки від пограбування Лувру оцінили у 88 млн євро, кураторка музею подала у відставку

Франція не отримає виплат за викрадені з Лувру коштовності, оскільки вони не були застраховані приватним полісом. Про це з посиланням на заяву міністерства культури країни повідомила Financial Times.

"Держава виступає в ролі власного страховика, коли експонати національних музеїв є у звичайному місці зберігання", – пояснив представник міністерства.

FT пише, що Лувру практично неможливо застрахувати всю колекцію, оскільки такі твори, як "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі та "Великий сфінкс із Танісу", неможливо оцінити чи визначити їхню вартість.

Кураторка Лувра оцінила збитки від пограбування у 88 млн євро, у вівторок ввечері повідомила прокурорка Парижа Лора Беккуа.

"Сума справді вражає, але ми повинні пам'ятати, що ці збитки є економічними й не можуть зрівнятися з історичною втратою, яку спричинила ця крадіжка", – сказала вона.

Після резонансного пограбування Лувру його кураторка Лоранс де Кар подала заяву про відставку, проте Єлисейський палац відмовився її приймати, повідомила Le Figaro.

Паризька поліція впевнена, що зможе затримати злочинну групу, яка скоїла пограбування, але повернути викрадені коштовності музею буде важко, повідомляло Reuters.

За словами фахівців, викрадені предмети можна швидко розібрати на частини та продати.