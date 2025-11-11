Гравці багатокористувацького шутера Counter-Strike 2 за одну ніч втратили десятки тисяч доларів, вкладених у віртуальні предмети. Інвентар кіберспортсмена Олофа "olofmeister" Кайб’єра знецінився майже на $40 000, а відомого футболіста Неймара просів на $50 000.

Обвал ринку торкнувся всіх, хто мав дорогі предмети в інвентарі (це особисте сховище предметів). Коментатор Maincast Костянтин "Leniniw" Сівко, в коментарі LIGA.net розповідає, що в піковий момент падіння вартість його інвентарю впала з $11 000 до $8 300, а дехто з власників рідкісних скінів (зовнішній вигляд предмета у грі) втратив до 50% вкладених коштів. Стример Олег "Thunder" Громика лише на одному ігровому ножі втратив 120 000 грн.

Причиною масових втрат стало оновлення Counter-Strike 2, яке компанія Valve випустила 23 жовтня. (Valve – розробник та видавець гри.) Оновлення дозволило гравцям із відносно дешевих предметів створювати (крафтити) найдорожчі активи на ринку – скіни ножів та рукавичок, що раніше коштували дорого завдяки рідкості та складності випадіння.

Як результат наприкінці жовтня капіталізація ринку онлайн-гри Counter-Strike 2 впала майже наполовину. Ще 18 жовтня капіталізація ринку перевищила $6 млрд, а вже 26 жовтня вона була лише $3,5 млрд. Зараз ринок поступово оживає і станом на 10 листопада становить $5,1 млрд. Про це свідчать дані моніторингового сервісу Price Empire.

У цьому матеріалі LIGA.net розповідає, як працює економіка скінів у Counter-Strike 2, чому саме оновлення спричинило обвал, скільки втратив (і заробив) ринок, чи можна було передбачити ситуацію та чи залишаються скіни інструментом для інвестицій.