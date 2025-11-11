Игроки многопользовательского шутера Counter-Strike 2 за одну ночь потеряли десятки тысяч долларов, вложенных в виртуальные предметы. Инвентарь киберспортсмена Олофа "olofmeister" Кайб’ера подешевел почти на $40 000, а известного футболиста Неймара просел на $50 000.

Обвал рынка затронул всех, у кого в инвентаре (личная коллекция предметов) были дорогие предметы. Комментатор Maincast Константин "Leniniw" Сивко в комментарии LIGA.net рассказал, что в пик падения стоимость его инвентаря упала с $11 000 до $8 300, а некоторые владельцы редких скинов (внешний вид предмета в игре) потеряли до 50% вложенных средств. Стример Олег "Thunder" Громыка только на одном игровом ноже потерял 120 000 грн.

Причиной массовых потерь стало обновление Counter-Strike 2, выпущенное компанией Valve 23 октября. (Valve – разработчик и издатель игры.) Обновление позволило игрокам создавать (крафтить) самые дорогие активы на рынке из относительно дешевых предметов – скины ножей и перчаток, которые ранее стоили дорого из-за редкости и сложности выпадения.

В результате к концу октября капитализация рынка онлайн-игры Counter-Strike 2 упала почти вдвое. Еще 18 октября капитализация рынка превышала $6 млрд, а уже 26 октября она составляла всего $3,5 млрд. Сейчас рынок постепенно оживает и по состоянию на 10 ноября составляет $5,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Price Empire.

В этом материале LIGA.net рассказывает, как работает экономика скинов в Counter-Strike 2, почему именно это обновление вызвало обвал, сколько потерял (и заработал) рынок, можно ли было предвидеть ситуацию и остаются ли скины инструментом для инвестиций.