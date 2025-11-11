НБУ позбавив Порошенка права голосу в банку МІБ

Національний банк застосував до Порошенка захід впливу у вигляді тимчасової заборони використання права голосу

Національний банк тимчасово позбавив п'ятого президента України, чинного народного депутата Петра Порошенка права голосу в статутному капіталі Міжнародного інвестиційного банку. Рішення було ухвалене 20 жовтня, повідомляється на сайті НБУ.

"Застосовано захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використання власнику опосередкованої істотної участі в акціонерному товаристві "Міжнародний інвестиційний банк" Порошенку Петру Олексійовичу права голосу за 58 972 простими іменними акціями, що становить 64,98292% статутного капіталу цього акціонерного товариства, якими Порошенко Петро Олексійович володіє опосередковано через володіння 100% акцій публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессест Кепітал", – йдеться в заяві.

Фонд "Прайм Ессест Кепітал" також позбавлений права голосу.

Під час заборони здійснення права голосу має бути передане довіреній особі.

На початку 2025 року Рада національної безпеки й оборони ввела санкції проти Порошенка за "виведення мільярдів гривень під час війни" (це формулювання використав президент Володимир Зеленський).

Порошенко вважає, що рішення щодо санкцій проти нього було політично вмотивованим.

У квітні 2025 року через санкції НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною.