НБУ позбавив Порошенка права голосу в банку МІБ
Національний банк тимчасово позбавив п'ятого президента України, чинного народного депутата Петра Порошенка права голосу в статутному капіталі Міжнародного інвестиційного банку. Рішення було ухвалене 20 жовтня, повідомляється на сайті НБУ.
"Застосовано захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використання власнику опосередкованої істотної участі в акціонерному товаристві "Міжнародний інвестиційний банк" Порошенку Петру Олексійовичу права голосу за 58 972 простими іменними акціями, що становить 64,98292% статутного капіталу цього акціонерного товариства, якими Порошенко Петро Олексійович володіє опосередковано через володіння 100% акцій публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессест Кепітал", – йдеться в заяві.
Фонд "Прайм Ессест Кепітал" також позбавлений права голосу.
Під час заборони здійснення права голосу має бути передане довіреній особі.
На початку 2025 року Рада національної безпеки й оборони ввела санкції проти Порошенка за "виведення мільярдів гривень під час війни" (це формулювання використав президент Володимир Зеленський).
Порошенко вважає, що рішення щодо санкцій проти нього було політично вмотивованим.
У квітні 2025 року через санкції НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною.
- Востаннє НБУ позбавляв акціонерів права голосу в їхньому банку ще у січні 2024 року. Тоді це був банк "Авангард" і його бенефіціари Костянтин Стеценко і Макар Пасенюк. Це не призвело до закриття банку, він продовжує працювати.
- У березні 2023 року НБУ визнав небездоганною репутацію польського акціонера Ідея Банку Лєшека Чарнецького. Ця історія закінчилася тим, що Чарнецькому (після того, як йому протягом року не вдалося виправити репутацію) довелося продати банк.
