Адвокати Порошенка заявили, що НБУ визнав його репутацію небездоганною

Петро Порошенко (Фото: Євросолідарність)

Адвокати Петра Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань заявили, що Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ визнав його репутацію небездоганною у зв'язку з санкціями Ради національної безпеки і оборони.

"Сьогодні відбулася дивна подія. Національний банк України за власною ініціативою вирішив розглянути питання про те, чи Порошенко є особою з небездоганною репутацією. [...] За нашою інформацією, яка поки що офіційно не підтверджена, було ухвалене рішення саме таке, яке пропонувало керівництво Національного банку", – сказав Новіков на брифінгу в понеділок, 28 квітня.

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"Якщо Порошенко є людиною з небездоганною репутацією, це означає можливість для Національного банку вжити певних заходів щодо контролю над банківськими установами, в яких він є акціонером", – пояснив він.

Порошенкові належить 64,98% акцій Міжнародного інвестиційного банку.

LIGA.net звернулася за коментарем до Національного банку.

У березні 2023 року НБУ визнав небездоганною репутацію польського акціонера Ідея Банку Лєшека Чарнецького.

Ця історія закінчилася тим, що Чарнецькому (після того, як йому протягом року не вдалося виправити репутацію) довелося продати банк.