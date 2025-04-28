Адвокаты Порошенко заявили, что НБУ признал его репутацию небезупречной
Адвокаты Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань заявили, что Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков НБУ признал его репутацию небезупречной в связи с санкциями Совета национальной безопасности и обороны.
"Сегодня произошло странное событие. Национальный банк Украины по собственной инициативе решил рассмотреть вопрос о том, является ли Порошенко лицом с небезупречной репутацией. [...] По нашей информации, пока официально не подтвержденной, было принято решение именно такое, которое предлагало руководство Национального банка", — сказал Новиков на брифинге в понедельник, 28 апреля.
"Если Порошенко – человек с небезупречной репутацией, это означает возможность для Национального банка принять определенные меры по контролю над банковскими учреждениями, в которых он является акционером", — пояснил он.
Порошенко принадлежит 64,98% акций Международного инвестиционного банка.
LIGA.net обратилась за комментарием в Национальный банк.
В марте 2023 года НБУ признал небезупречной репутацию польского акционера Идея Банка Лешека Чарнецкого.
Эта история закончилась тем, что Чарнецкому (после того как ему в течение года не удалось исправить репутацию) пришлось продать банк.
- 13 февраля 2025 года Петр Порошенко попал под санкции вместе с Коломойским, Боголюбовым, Жеваго, Медведчуком.
- В СБУ объяснили, что все они попали под бессрочные санкции из-за угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития.
- Порошенко подозревают в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.
- Порошенко считает, что стал жертвой политических преследований, а наложенные на него санкции – это якобы часть общего процесса подготовки власти к выборам.