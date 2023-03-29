НБУ признал репутацию польского акционера Идея Банка небезупречной
29.03.2023, 16:18
Фото: Идея Банк / Facebook
Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию бенефициара Идея Банка и в связи с этим лишил его права голоса в уставном капитале учреждения. Об этом сообщила польская компания Getin Holding SA, которой принадлежит банк.
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"Во время запрета осуществление права голоса передается доверенному лицу, назначенному Национальным банком Украины. Эмитент получил информацию о том, что в соответствии с положениями банковского законодательства Украины от Идея Банка Украины нужно выдвинуть независимых кандидатов в доверительные управляющие до 14 апреля 2023 года", – говорится в сообщении холдинга.
Крупнейшим акционером Getin Holding является Лешек Чарнецкий.
НБУ установил Чарнецкому и Getin Holding срок для устранения нарушений банковского законодательства – один год с момента принятия решения.
Как сообщает Getin Holding, правление сейчас анализирует, принимать ли юридические меры.
- Getin Holding владел контрольным пакетом акций Idea Bank в Польше, попавшим под принудительную реструктуризацию в начале 2021 года.
- В сентябре 2022 года Комиссия по финансовому надзору Польши (KNF) оштрафовала Чарнецкого и его компанию LC Corp BV на 22,4 млн злотых (более 160 млн грн) за то, что они не выполнили своих обязательств по поддержанию ликвидности другого польского банка Getin Noble.
- В начале февраля 2023 года региональная прокуратура Варшавы подала ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей в отношении Чарнецкого.
- Ранее расследование в Польше никак не влияло на работу Идея Банк (Украина) – он оказался прибыльным и намного стабильнее. В течение 2020-2021 года польские акционеры пытались продать Идея Банк, но сделка дважды сорвалась, а после начала войны эти планы пришлось отложить.
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