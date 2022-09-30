Владельца украинского банка оштрафовали в Польше на 22,4 млн злотых

Комиссия по финансовому надзору Польши (KNF) оштрафовала на 22,4 млн злотых (более 160 млн грн) миллиардера Лешека Чарнецкого и его компанию LC Corp BV, сообщил Business Insider.

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Предпринимателя наказали за то, что он не выполнил свои обязательства по поддержке ликвидности своего польского банка Getin Noble.

KNF сообщила, что в 2011 году Чарнецкий и LC Corp подписали обязательство, которым гарантировали сохранение ликвидности, капитала и коэффициента платежеспособности банка на удовлетворительном и стабильном уровне, что гарантировало бы выполнение им финансовых обязательств.

Но когда показатели капитала Getin Noble Bank упали ниже минимальных нормативных уровней, Чарнецкий не принял меры по улучшению финансового состояния учреждения.

"Инвесторские обязательства требуют от Лешека Чарнецкого предоставить банку реальную поддержку капитала в размере, необходимом для восстановления стабильности и достаточности капитала Getin Noble Bank SA. Это можно сделать путем докапитализации нынешними акционерами или поиска внешнего инвестора. Этого сделано не было", – говорится в заявлении комиссии.

Аналогичные претензии она выдвигает LC Corp.

По данным KNF, в 2021 году Getin получил ущерб более 1 млрд злотых. К концу прошлого года показатель достаточности капитала (TCR) упал до 3,2% при необходимом уровне 8%, а коэффициент капитала Tier 1 остался на уровне 2,3% при необходимых 6%. По итогам первого квартала показатели капитала еще больше ухудшились, несмотря на заявленную прибыль.

В связи с этим банк Чарнецкого собираются передать в управление местного фонда гарантирования, он продолжит работу под названием VeloBank.

Чарнецкий – владелец Идея Банка в Украине. В 2020 году бизнесмен стал фигурантом расследования польских правоохранителей, и Idea Bank (Польша) из-за долгов передали одному из крупнейших банков в стране – Pekao SA

В то же время, расследование в Польше не повлияло на работу Идея Банк (Украина) – тот оказался прибыльным и намного стабильнее. В течение 2020-2021 года польские акционеры пытались продать Идея Банк, но сделка дважды сорвалась, а после начала войны эти планы пришлось отложить.

Андрій Водяний

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