Ахметов покупает новый банк. Для чего? 5 фактов о сделке

Польские владельцы могут выручить за Idea Bank $50-55 млн. Соглашение выгодно и продавцу, и покупателю

10 ноября банк ПУМБ (92,24% принадлежит группе SCM Рината Ахметова) договорился об условиях приобретения 100% акций АО "Идея Банк" у польской финансовой группы Getin Holding S.A.

Закрыть соглашение планируется до конца первого квартала 2022 года после получения разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета.

Что сделка означает для бизнеса самого богатого украинца и банковского рынка?

Банк с историей

Идея Банк (ранее – Прикарпатлесбанк, до 2011 года – Плюс Банк) основан в 1989 году, это один из старейших банков на рынке Украины. По данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов (5,6 млрд грн) Идея Банк занимает 32 место среди 71 работающих банков. Капитал – 1,2 млрд грн. Банк обслуживает более 400 000 частных клиентов.

С июня 2007 года единственный акционер Идея Банка – польская финансовая группа Getin Holding SA миллиардера Лешека Чарнецкого. На момент приобретения банк оценили в более чем в три капитала, на тот момент – 103 млн грн.

Проблемы владельца

В 2020 году Чарнецки стал фигурантом расследования польских правоохранителей, Idea Bank (Польша) из-за долгов передали одному из крупнейших банков в стране – Pekao S.A.

При этом расследование в Польше не повлияло на работу Идея Банк Украина – тот оказался прибыльным и намного стабильнее, чем польская материнская структура, рассказал LIGA.net аналитик ICU Михаил Демкив.

"Польский Sdea долгое время был на грани закрытия, поэтому продажа украинской "дочки" была вопросом времени, чтобы закрыть дыры в капитале", – говорит Демкив.

Не первый претендент

Приобретение ПУМБом – уже третья попытка купить Idea Bank. В конце 2019 года на него претендовала Dragon Capital Томаша Фиалы, которая была готова заплатить 1,4 млрд грн. Но стороны расторгли договор и в Getin Holding отказались продавать банк.

В феврале этого года о покупке Idea Bank в Украине договаривался Альфа-Банк. Снова неудачно. Через два месяца Getin Holding SA нанял Rothschild & Co для поиска нового покупателя.

Теперь в шаге от завершения сделка с самым богатым украинцем Ринатом Ахметовым.

Цена вопроса

"Идея Банк – второй по эффективности в Украине, его показатель CIR (отношение операционных расходов к операционным доходам) – 31%, что значительно лучше среднего по банковской системе (50%)", – объясняет LIGA.net Евгений Дубогрыз, экс-замдиректора департамента финансовой стабильности НБУ. Больше – только у Ситибанка.

Даже в кризисное время банк заработал достаточно, чтобы выплатить владельцам дивиденды, отмечает он. За первые три квартала Идея Банк получил 419 млн грн прибыли, в пять раз больше, чем год назад.

Ключевая сфера, в которой тот работает, – потребительское кредитование, активно растущее в последний год: "В соотношении прибыль к капиталу он показывает фантастические для Европы 50% – на уровне с ПриватБанком", – говорит Дубогрыз.

Этим и объясняется сравнительно высокая для рынка оценка – ожидаемая цена сделки $50-55 млн, которая следует из сообщения польской группы, говорят Демкив и Дубогрыз.

Очень важный сигнал для рынка, что Идея Банк продается с премией к капиталу – редкость для украинской банковской системы последних лет. После "чистки рынка" в 2014 году банки в основном продавали ниже стоимости капитала, отмечает Демкив из ICU.

Что даст Ахметову покупка



Первый украинский международный банк (ПУМБ) Ахметова – крупнейший на отечественном рынке игрок с частным украинским капиталом (седьмое место по активам). За первые три квартала ПУМБ показал 3 млрд грн прибыли, что в полтора раза больше аналогичного показателя в 2020 году.

Что даст Ахметову еще один банк? Покупка Идея Банка позволит ПУМБу как минимум удержать свою долю на стремительно развивающемся рынке, где существует очень жесткая конкуренция, считает Демкив.

По расчетам Дубогрыза, доля Ахметова с приобретением нового актива на банковском рынке вырастет с 4,9% до 5,3%.

После завершения сделки Идея Банк войдет в состав банковской группы ПУМБ как отдельная юридическая структура без кадровых ротаций и продолжит обслуживать клиентов под брендом Идея Банк в обычном режиме, говорится в пресс-релизе SCM Ахметова. Процесс интеграции займет три-пять лет, отмечают там.

Профиль Идея Банка – потребительский рынок, тогда как ПУМБ "заточен" больше на корпоративные кредиты. Слияние позволит создать более универсальный банк и, возможно, подтолкнет ПУМБ развиваться в сторону необанков, предполагает Демков.

Даже если Идея Банк никак не интегрировать и оставить все как есть, он способен эффективно генерировать прибыль, уверен Дубогрыз: "Приблизительные расчеты показывают, что инвестиция в 1,4-1,5 млрд грн способна окупиться за 4-4,5 года". 20% годовых – это значительно более высокая доходность, чем у других вложений, доступных в Украине, отмечает он.

Уляна Букатюк

корреспондент LIGA.net, раздел Бизнес

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