Опитування YouGov: люди на Заході усвідомлюють пенсійну кризу, але все одно проти реформ

Опитування YouGov, проведене у шести європейських країнах (Великій Британії, Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі й Франції) та США, показало, що їхнє населення переважно усвідомлює кризу державних пенсійних систем, але все одно виступає проти всіх реформ, які могли б покращити ситуацію.

YouGov вказує на своєму сайті, що державні пенсії є "бомбою сповільненої дії" через старіння населення та високі державні витрати.

Від 49% до 66% респондентів у різних країнах вважають, що система стане фінансово недоступною до моменту виходу на пенсію нинішніх 30-ти та 40-річних. У Франції, Німеччині, Іспанії та Італії більшість вважає систему недоступною вже зараз.

Одночасно з тим у всіх цих країнах зафіксовано негативне ставлення до більшості варіантів реформ, таких як підвищення пенсійного віку, збільшення податків для працюючих або зменшення розміру самих пенсій.

Найбільшу підтримку отримали пропозиції щодо запровадження обов'язкових приватних або виробничих пенсійних накопичень, а також надання допомоги літнім людям, які хочуть довше залишатися на ринку праці.

Джерело: YouGov