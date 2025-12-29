Опрос YouGov: люди на Западе осознают пенсионный кризис, но все равно против реформ

Фото: Depositphotos

Опрос YouGov, проведенный в шести европейских странах (Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польше и Франции) и США, показало, что их население в основном осознает кризис государственных пенсионных систем, но все равно выступает против всех реформ, которые могли бы улучшить ситуацию.

YouGov указывает на своем сайте, что государственные пенсии являются "бомбой замедленного действия" из-за старения населения и высоких государственных расходов.

От 49% до 66% респондентов в разных странах считают, что система станет финансово недоступной к моменту выхода на пенсию нынешних 30-ти и 40-летних. Во Франции, Германии, Испании и Италии большинство считает систему недоступной уже сейчас.

При этом во всех указанных странах зафиксировано негативное отношение к большинству вариантов реформ, таких как повышение пенсионного возраста, увеличение налогов для работающих или уменьшение размера самих пенсий.

Наибольшую поддержку получили предложения о введении обязательных частных или производственных пенсионных накоплений, а также оказание помощи пожилым людям, которые хотят дольше оставаться на рынке труда.

Источник: YouGov