НБУ лишил Порошенко права голоса в банке МИБ
Национальный банк временно лишил пятого президента Украины, действующего народного депутата Петра Порошенко права голоса в уставном капитале Международного инвестиционного банка. Решение было принято 20 октября, сообщается на сайт НБУ.
"Применена мера воздействия в виде временного, до устранения нарушения, запрета использования владельцу опосредованного существенного участия в акционерном обществе "Международный инвестиционный банк" Порошенко Петру Алексеевичу права голоса по 58 972 простым именным акциям, что составляет 64,98292% уставного капитала этого акционерного общества, которыми Порошенко Петр Алексеевич владеет опосредованно через владение 100% акций публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссест Кэпитал", – говорится в заявлении НБУ.
Фонд "Прайм Эссест Кэпитал" также лишен права голоса.
Во время запрета осуществление права голоса должно быть передано доверенному лицу.
В начале 2025 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Порошенко за "вывод миллиардов гривен во время войны" (эта формулировка использовал президент Владимир Зеленский).
Порошенко считает, что решение о санкциях против него было политически мотивированным.
В апреле 2025 года из-за санкций НБУ признал репутацию Порошенко небезупречной.
- Последний раз НБУ лишал акционеров права голоса в их банке еще в январе 2024 года. Тогда это был банк "Авангард" и его бенефициары Константин Стеценко и Макар Пасенюк. Это не привело к закрытию банка, он продолжает работать.
- В марте 2023 года НБУ признал небезупречной репутацию польского акционера Идея Банка Лешека Чарнецкого. Эта история закончилась тем, что Чарнецкому (после того, как ему в течение года не удалось исправить репутацию) пришлось продать банк.
Комментарии (0)