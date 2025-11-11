НБУ лишил Порошенко права голоса в банке МИБ

Национальный банк применил к Порошенко меру воздействия в виде временного запрета использования права голоса

Фото: Европейская солидарность

Национальный банк временно лишил пятого президента Украины, действующего народного депутата Петра Порошенко права голоса в уставном капитале Международного инвестиционного банка. Решение было принято 20 октября, сообщается на сайт НБУ.

"Применена мера воздействия в виде временного, до устранения нарушения, запрета использования владельцу опосредованного существенного участия в акционерном обществе "Международный инвестиционный банк" Порошенко Петру Алексеевичу права голоса по 58 972 простым именным акциям, что составляет 64,98292% уставного капитала этого акционерного общества, которыми Порошенко Петр Алексеевич владеет опосредованно через владение 100% акций публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссест Кэпитал", – говорится в заявлении НБУ.

Фонд "Прайм Эссест Кэпитал" также лишен права голоса.

Во время запрета осуществление права голоса должно быть передано доверенному лицу.

В начале 2025 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Порошенко за "вывод миллиардов гривен во время войны" (эта формулировка использовал президент Владимир Зеленский).

Порошенко считает, что решение о санкциях против него было политически мотивированным.

В апреле 2025 года из-за санкций НБУ признал репутацию Порошенко небезупречной.