FT нашла новый признак проблем в экономике России: рост зарплат резко замедлился

В России резко замедлился рост зарплат, хотя она переживает жесточайший дефицит рабочей силы за всю историю наблюдений, пишет Financial Times.

В ноябре зарплаты для новых работников в России выросли лишь на 6,9% в годовом измерении (при инфляции 6,6%), хотя еще в январе этот показатель составлял 18,9%.

Такое замедление на фоне рекордно низкой безработицы на уровне 2,2% указывает на нарастание дисбалансов в российской экономике в условиях затяжной войны против Украины. "Замедление роста зарплат означает, что за ним последуют и другие показатели – в частности уровень потребления и налоговые поступления, связанные с ним", – пояснила Элина Рыбакова, эксперт по российской экономике в Киевской школе экономики.

"Если бы зарплаты снижались на фоне улучшения других экономических показателей, это могло бы свидетельствовать о появлении дополнительного предложения рабочей силы. Но этого не происходит, поэтому эти данные подтверждают: экономика охлаждается", – сказала она.

Оценка динамики зарплат базируется на данных из российских вакансий, которые собирает Financial Times.

Зарплатные тренды рассчитывают путем группировки объявлений о работе с помощью искусственного интеллекта, после чего результаты преобразуют в показатель оплаты труда по статистической методике, разработанной глобальной платформой по подбору персонала Indeed.

"Заявленные в вакансиях зарплаты позволяют в режиме реального времени оценить напряженность на рынке труда. Это ранний сигнал того, что экономика начинает тормозить", – сказал Павел Адржан, директор по экономическим исследованиям Indeed.

Количество вакансий также сократилось в большинстве отраслей, свидетельствует анализ FT. Данные по этому показателю менее точные, однако они указывают, что наибольшее падение наблюдается в добывающей промышленности и транспортном секторе.