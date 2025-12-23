FT знайшла нову ознаку проблем в економіці Росії: зростання зарплат різко сповільнилося

Фото: EPA / SERGEI ILNITSKY

У Росії різко сповільнилося зростання зарплат, хоча вона переживає найжорсткіший дефіцит робочої сили за всю історію спостережень, пише Financial Times.

У листопаді зарплати для нових працівників у Росії зросли лише на 6,9% у річному вимірі (при інфляції 6,6%), хоча ще у січні цей показник становив 18,9%.

Таке уповільнення на тлі рекордно низького безробіття на рівні 2,2% вказує на наростання дисбалансів у російській економіці в умовах затяжної війни проти України. "Сповільнення зростання зарплат означає, що за ним підуть й інші показники – зокрема рівень споживання та податкові надходження, пов’язані з ним", – пояснила Еліна Рибакова, експертка з російської економіки в Київській школі економіки.

"Якби зарплати знижувалися на тлі покращення інших економічних показників, це могло б свідчити про появу додаткової пропозиції робочої сили. Але цього не відбувається, тож ці дані підтверджують: економіка охолоджується", – сказала вона.

Оцінка динаміки зарплат базується на даних з російських вакансій, які збирає Financial Times.

Зарплатні тренди розраховують шляхом групування оголошень про роботу за допомогою штучного інтелекту, після чого результати перетворюють на показник оплати праці за статистичною методикою, розробленою глобальною платформою з підбору персоналу Indeed.

"Заявлені в вакансіях зарплати дають змогу в режимі реального часу оцінити напруженість на ринку праці. Це ранній сигнал того, що економіка починає гальмувати", – сказав Павел Адржан, директор з економічних досліджень Indeed.

Кількість вакансій також скоротилася в більшості галузей, свідчить аналіз FT. Дані щодо цього показника менш точні, однак вони вказують, що найбільше падіння спостерігається у видобувній промисловості та транспортному секторі.