НБУ прокомментировал закрытие счетов Revolut в Украине: правила едины для всех
Национальный банк Украины отреагировал на решение финтех-компании Revolut прекратить обслуживание счетов пользователей – резидентов Украины. Он подчеркнул, что Украина открыта для иностранных финансовых игроков, но правила работы на рынке являются едиными для всех и компания должна пройти авторизацию в соответствии с требованиями украинского законодательства.
Revolut в понедельник предупредил украинских клиентов, что вынужден закрыть их счета с 22 февраля 2026 года.
НБУ уточнил, что это касается только резидентов, чьи счета открыты через Revolut Bank UAB. Счета украинцев, которые проживают и официально зарегистрированы в странах Европейской экономической зоны, продолжат обслуживаться.
В Национальном банке сообщили, что Revolut заранее проинформировал о своих намерениях свернуть обслуживание резидентов Украины.
При этом НБУ подчеркнул, что он остается открытым к регуляторному диалогу с компанией и будет приветствовать любую должным образом авторизованную форму ее присутствия на украинском финансовом рынке.
"Будущая модель присутствия на украинском рынке будет определяться непосредственно самой компанией с учетом украинских регуляторных требований и перечня услуг, которые планируется предоставлять украинским потребителям. Национальный банк обеспечит оперативное рассмотрение пакета документов по авторизации, подготовленного в соответствии с требованиями действующего законодательства", – говорится в заявлении.
- Финтех-компания Revolut была основана в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Штаб-квартира расположена в Лондоне. Компания предлагает финансовые услуги через приложение и не имеет физических отделений.
- В феврале 2025 года руководитель запуска новых рынков в Revolut Дмитрий Стрельчук заявил, что компания рассматривает Украину как один из приоритетных рынков.
