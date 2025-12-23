НБУ прокомментировал закрытие счетов Revolut в Украине: правила едины для всех

Первая попытка британского необанка выйти на украинский рынок закончилась неудачно, но может быть вторая

Национальный банк Украины отреагировал на решение финтех-компании Revolut прекратить обслуживание счетов пользователей – резидентов Украины. Он подчеркнул, что Украина открыта для иностранных финансовых игроков, но правила работы на рынке являются едиными для всех и компания должна пройти авторизацию в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Revolut в понедельник предупредил украинских клиентов, что вынужден закрыть их счета с 22 февраля 2026 года.

НБУ уточнил, что это касается только резидентов, чьи счета открыты через Revolut Bank UAB. Счета украинцев, которые проживают и официально зарегистрированы в странах Европейской экономической зоны, продолжат обслуживаться.

В Национальном банке сообщили, что Revolut заранее проинформировал о своих намерениях свернуть обслуживание резидентов Украины.

При этом НБУ подчеркнул, что он остается открытым к регуляторному диалогу с компанией и будет приветствовать любую должным образом авторизованную форму ее присутствия на украинском финансовом рынке.

"Будущая модель присутствия на украинском рынке будет определяться непосредственно самой компанией с учетом украинских регуляторных требований и перечня услуг, которые планируется предоставлять украинским потребителям. Национальный банк обеспечит оперативное рассмотрение пакета документов по авторизации, подготовленного в соответствии с требованиями действующего законодательства", – говорится в заявлении.