Revolut дал возможность украинцам официально открывать счета . Как это сделать в Украине? Кому нужна карта Revolut? Инвестиции из Revolut, что это и как работает, выгодно или нет?

Ответы на эти вопросы дает эксперт, наставница по личным финансам и инвестициям на фондовом рынке Анастасия Снигуренко.

LIGA.net публикует конспект из ее Youtube-ролика .

Что такое Revolut

Revolut – это европейский необанк который дает возможность открывать онлайн счета и иметь мультивалютную карточку, мультивалютный счет с помощью которого можно рассчитывать за услуги, делать переводы бескомиссии между пользователями Revolut. То есть фактически использовать как обычный банковский счет.

Чем же сейчас актуален этот счет именно для украинцев? В первую очередь, он нужен для инвестирующих. То есть, если у вас есть брокерский счет и вы ищете пути его пополнения. Ведь сейчас в стране практически невозможно пополнять свой брокерский счет напрямую из Украины SWIFT-платежем.

Справка SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей.

Для этого, чтобы перевести средства нужно было использовать определенных посредников. Это , например, Zen, TransferGo и так далее.

Некоторое время в Украине нельзя было использовать счет в Revolut. Хотя те кто уже открыл его в начале 2022 года, до полномасштабного вторжения, имели такую возможность. Но новые счета Revolut не открывал. Сейчас эту опцию вернули.

В чем преимущество Revolut? Это возможность пополнить свой брокерский счет с минимальными комиссиями. А именно – вы можете пополнить счет за 1%. И то этот процент будет на стороне банка . Со стороны Revolut комиссии за пополнение не берут.

Здесь важно помнить, что пополнение не будет работать с гривневых карт – только с валютных. То есть нужно сначала перевести с гривневой карты на валютную, а уже потом с валютной по номеру карты Revolut можно переводить средства.

Внимание – именно по номеру карты, а не через кнопку пополнить. Потому что через кнопку "пополнить" комиссия будет выше. Поэтому удобнее взять номер карты в Revolut и сделать обычный перевод. Такие переводы можно делать в эквиваленте 100 тысяч грн в месяц . После пополнения счета Revolut позволяет делать переводы по миру, как обычный перевод любой платежной системы.

Очень желательно указывать в назначении платежа ваш номер счета и вашу фамилию. Тогда больше шансов, что деньги придут адресно и быстрее. Если не указать это назначение, то есть риск того, что средства просто вернутся, потому что брокер не сможет обработать этот платеж.

Еще счет Revolut можно использовать, если просто нужно перевести кому-то средства, или же рассчитываться за покупки. Однако это уже как дополнительная опция, ради которой вряд ли стоит открывать Revolut-счет.

Но для инвесторов Revolut может быть очень полезным – нет никаких ежемесячных комиссий за открытый счет. Так же это бесплатно за перевод на брокерский счет – если это раз в месяц. Хотя сейчас уже есть кейсы, что за это бывает небольшая сопутствующая банковская комиссия. Ибо именно за пополнение Revolut комиссии не берет. За вывод средств тоже комиссии нет.

Еще может быть комиссия если вы за границей их хотите снять средства именно в банкомате. Например, когда просто нужна наличность, то вы можете делать снятие без комиссии до пяти раз или же до 200 евро в месяц. Это будет бесплатно. Все, что выше этого лимита – уже есть комиссия.

Как не стоит использовать свой счет Revolut

Revolut можно использовать в качестве мультивалютного счета. У него также есть опции по покупке криптовалюты или ценных бумаг.

Сейчас возможность покупать прямо ценные бумаги за границей для украинцев пока недоступна – можно разве покупать драгоценные металлы, то есть инвестировать в золото. Однако глобально такая опция как приобретение крипт активов и ценных бумаг в этом необанке есть.

Revolut позиционирует это как достаточно удобный способ инвестировать с минимальными комиссиями.

Но есть один нюанс – при этом нулевая комиссия работает только на один актив в месяц. То есть если у вас в портфеле есть два-три актива, то вы уже не сможете просто так, без комиссии, использовать этот счет. Тогда нужно или оплачивать подписку Revolut – тогда комиссия будет меньше и будет больше возможностей покупать активы. Или нужно платить 0,25% за каждую последующую транзакцию после первой в месяц. И это может быть не выгодно, потому что, например, у Interactive Вrokers комиссия в этом случае будет всего 35 центов за такую транзакцию.

Но комиссии это не самая большая проблема. Revolut, по факту, не дает вам возможность владеть приобретаемыми ценными бумагами. То есть купленные активы хранятся не на ваше имя, как у обычных брокеров. Они записаны по имени Revolut. Об этом прямо отмечают в целом на сайте: вы не являетесь владельцем этих активов, но имеете возможность этими активами распоряжаться. Это же напоминают в комментариях в разделе FAQ (часто задаваемые, часто задаваемые вопросы).

То есть в случае каких-либо сложностей с этим необанком вы, по факту, не являетесь владельцем ценных бумаг. В таком случае путь к возврату инвестированных денег будет усложнен.

Но если использовать Revolut как быстрый трейдинговый инструмент – постоянно покупать и продавать, то это может быть выгодно.

Для долгосрочных инвесторов лучше будет открыть обычный брокерский счет, у которого есть страховки, лицензии и все записывается на имя покупателя.