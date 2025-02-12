В Украине может появиться новый банк. Британский Revolut ведет переговоры с НБУ
Британский необанк Revolut считает Украину приоритетным рынком и намерен получить банковскую лицензию. Об этом руководитель запуска новых рынков в Revolut Дмитрий Стрельчук сказал в интервью Forbes Ukraine.
"Украина для нас – приоритетный рынок. У нас есть цель получить банковскую лицензию. Это общая стратегия Revolut – быть локальным банком. Запуск сейчас – только первый шаг", – рассказал Стрельчук.
По его словам, Revolut вместе с Украиной одновременно запускает несколько рынков – Бразилия, Индия, Мексика.
"В Мексике уже получили банковскую лицензию. В Бразилии и Индии идет тестовый режим работы для сотрудников. Конечно, большая часть наших клиентов сосредоточена в Великобритании и Европе", – отметил он.
Стрельчук добавил, что именно в Украине наибольший интерес от пользователей по сравнению с другими странами, где сейчас идет процесс запуска.
Пока что в приложении нет гривневой карты, но это один из функционалов, который банк хочет предоставить пользователям в Украине, и для этого нужна банковская лицензия.
"У нас нет финальной даты, когда сможем получить лицензию. Но, думаю, дискуссия с Нацбанком будет рабочая", – сказал представитель британского банка.
Сейчас пользователи могут перевести деньги с карты Revolut на карты украинских банков. Если это гривневая карта в Украине, то перевод автоматически конвертируется.
11 февраля Revolut запустил в Украине специальную дебетовую карту Clear Sky. Чтобы зарегистрироваться в Revolut, необходимо пройти идентификацию в Дии.
Ранее услугами британского необанка могли пользоваться только украинцы за границей, покинувшие страну из-за российской агрессии.
Услуги Revolut для граждан Украины предоставляются литовской компанией Revolut Bank UAB, регулируемой Европейским центральным банком и Банком Литвы.
- В 2021 году Revolut стал самым дорогим стартапом Великобритании, привлекшим $800 млн при оценке $33 млрд.
- Revolut в марте 2022 года открыл доступ к платежным услугам для лиц, вынужденных выехать из Украины из-за российского военного вторжения, а в июне начал блокировать счета россиян в Европе.
- В декабре 2024 года Revolut добавил украинский язык в приложение.