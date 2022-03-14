Финтех-стартап Revolut открыл доступ к своим услугам для украинцев

Финтех-компания, запущенная в Лондоне в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко, открыла доступ к платежным услугам для лиц, которые вынуждены выехать из Украины через российское военное вторжение. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Чтобы обеспечить быстрый и легкий доступ к своим деньгам, Revolut облегчила требования, необходимые для открытия счета, а также отказалась от ряда комиссий за обмен валюты и пополнение счета, говорится в сообщении.

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В компании уточняют, что стандартный счет не предусматривает ежемесячную комиссию и может использоваться для отправки/получения денег, а также для обмена валюты.

Карту Revolut можно будет использовать в любой точке Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ) и Украины. Ограничение на перевод средств со счета Revolut на другой счет составляет €1,500 в день.

Как только счет Revolut будет создан, выехавшие из Украины смогут привязать любую украинскую банковскую карточку к своему счету Revolut, а затем сразу начать пополнение счета в разных валютах.

Как открыть счет в Revolut:

- Скачать мобильное приложение Revolut (App Store, Google Play Store).

- Щелкните "Sign up" и введите номер телефона. Это может быть номер любой страны, главное, чтобы вы могли получить SMS сообщение на этот номер.

- Выберите страну, в которой вы находитесь, например, Польша или Словакия – в секции "Country of residence".

- Введите свой текущий адрес за пределами Украины, например адрес вашего жилья/убежища, и другие личные данные.

- Выберите и загрузите фото украинского паспорта или ID-карты для подтверждения личности.

Приложение Revolut доступно на английском и в других европейских языках. Также Revolut планирует добавить украинский язык в приложение в ближайшее время.

Revolut - глобальное финансовое приложение с более чем 18 млн клиентов по всему миру. Стоимость компании составляет $33 млрд, это самый дорогой стартап Великобритании. Благодаря приложению можно делать бесплатные денежные переводы между разными странами, делать аналитику расходов, инвестировать в акции публичных компаний.

8 марта стартап Revolut стал первым резидентом Дия City.

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Роман Брыль

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