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Финтех-стартап Revolut открыл доступ к своим услугам для украинцев

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 14:20
Финтех-стартап Revolut открыл доступ к своим услугам для украинцев - Фото
Фото: Revolut/Facebook

Финтех-компания, запущенная в Лондоне в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко, открыла доступ к платежным услугам для лиц, которые вынуждены выехать из Украины через российское военное вторжение. Об этом сообщается на официальном сайте компании.  

Чтобы обеспечить быстрый и легкий доступ к своим деньгам, Revolut облегчила требования, необходимые для открытия счета, а также отказалась от ряда комиссий за обмен валюты и пополнение счета, говорится в сообщении. 

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В компании уточняют, что стандартный счет не предусматривает ежемесячную комиссию и может использоваться для отправки/получения денег, а также для обмена валюты.  

Карту Revolut можно будет использовать в любой точке Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ) и Украины. Ограничение на перевод средств со счета Revolut на другой счет составляет €1,500 в день.   

Как только счет Revolut будет создан, выехавшие из Украины смогут привязать любую украинскую банковскую карточку к своему счету Revolut, а затем сразу начать пополнение счета в разных валютах.  

Как открыть счет в Revolut:  

- Скачать мобильное приложение Revolut (App Store, Google Play Store). 

- Щелкните "Sign up" и введите номер телефона. Это может быть номер любой страны, главное, чтобы вы могли получить SMS сообщение на этот номер. 

- Выберите страну, в которой вы находитесь, например, Польша или Словакия – в секции "Country of residence". 

- Введите свой текущий адрес за пределами Украины, например адрес вашего жилья/убежища, и другие личные данные. 

- Выберите и загрузите фото украинского паспорта или ID-карты для подтверждения личности. 

Приложение Revolut доступно на английском и в других европейских языках. Также Revolut планирует добавить украинский язык в приложение в ближайшее время. 

Revolut - глобальное финансовое приложение с более чем 18 млн клиентов по всему миру. Стоимость компании составляет $33 млрд, это самый дорогой стартап Великобритании. Благодаря приложению можно делать бесплатные денежные переводы между разными странами, делать аналитику расходов, инвестировать в акции публичных компаний. 

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Роман Брыль
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