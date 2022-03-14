Финтех-стартап Revolut открыл доступ к своим услугам для украинцев
Финтех-компания, запущенная в Лондоне в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко, открыла доступ к платежным услугам для лиц, которые вынуждены выехать из Украины через российское военное вторжение. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Чтобы обеспечить быстрый и легкий доступ к своим деньгам, Revolut облегчила требования, необходимые для открытия счета, а также отказалась от ряда комиссий за обмен валюты и пополнение счета, говорится в сообщении.
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В компании уточняют, что стандартный счет не предусматривает ежемесячную комиссию и может использоваться для отправки/получения денег, а также для обмена валюты.
Карту Revolut можно будет использовать в любой точке Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ) и Украины. Ограничение на перевод средств со счета Revolut на другой счет составляет €1,500 в день.
Как только счет Revolut будет создан, выехавшие из Украины смогут привязать любую украинскую банковскую карточку к своему счету Revolut, а затем сразу начать пополнение счета в разных валютах.
Как открыть счет в Revolut:
- Скачать мобильное приложение Revolut (App Store, Google Play Store).
- Щелкните "Sign up" и введите номер телефона. Это может быть номер любой страны, главное, чтобы вы могли получить SMS сообщение на этот номер.
- Выберите страну, в которой вы находитесь, например, Польша или Словакия – в секции "Country of residence".
- Введите свой текущий адрес за пределами Украины, например адрес вашего жилья/убежища, и другие личные данные.
- Выберите и загрузите фото украинского паспорта или ID-карты для подтверждения личности.
Приложение Revolut доступно на английском и в других европейских языках. Также Revolut планирует добавить украинский язык в приложение в ближайшее время.
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