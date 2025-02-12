В Україні може з'явитися новий банк. Британський Revolut готується до переговорів з НБУ

Фото: Revolut / Facebook

Британський необанк Revolut вважає Україну пріоритетним ринком і планує отримати банківську ліцензію. Про це керівник запуску нових ринків у Revolut Дмитро Стрельчук сказав в інтерв'ю Forbes Ukraine.

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"Україна для нас – пріоритетний ринок. У нас є ціль отримати банківську ліцензію. Це загальна стратегія Revolut – бути локальним банком. Запуск зараз – лише перший крок", – розповів Стрельчук.

Довідка Фінтех-компанію Revolut було засновано у 2015 році росіянином Миколою Сторонським та українцем Владом Яценком. Штаб-квартира розташована в Лондоні. Компанія пропонує фінансові послуги через програму та не має фізичних відділень. було засновано у 2015 році росіянином Миколою Сторонським та українцем Владом Яценком. Штаб-квартира розташована в Лондоні. Компанія пропонує фінансові послуги через програму та не має фізичних відділень.

За його словами, Revolut разом з Україною одночасно запускає декілька ринків – Бразилія, Індія, Мексика.

"В Мексиці вже отримали банківську ліцензію. В Бразилії та Індії йде тестовий режим роботи для співробітників. Звісно, більша частина наших клієнтів зосереджена у Великій Британії та Європі", – зазначив він.

Стрельчук додав, що саме в Україні найбільша зацікавленість від користувачів, проти інших країн, де зараз йде процес запуску.

Поки що в застосунку немає гривневої картки, але це один із функціоналів, який банк хоче надати користувачам в Україні, і для цього потрібна банківська ліцензія.

"У нас немає фінальної дати, коли зможемо отримати ліцензію. Але, думаю, дискусія з Нацбанком буде робоча", – сказав представник британського банку.

Зараз користувачі можуть зробити переказ із картки Revolut на картки українських банків. Якщо це гривнева картка в Україні, то переказ автоматично конвертується.

УТОЧНЕНО о 16:25. У пресслужбі Нацбанку LIGA.net повідомили, що жодних звернень представників компанії Revolut до НБУ не було, жодної адміністративної комунікації не відбувається.

11 лютого Revolut запустив в Україні спеціальну дебетову картку Clear Sky. Щоб зареєструватися в Revolut, необхідно пройти ідентифікацію в Дії.

Раніше послугами британського необанку могли користуватися лише українці за кордоном, які залишили країну через російську агресію.

Послуги Revolut для громадян України надаються литовською компанією Revolut Bank UAB, що регулюється Європейським центральним банком та Банком Литви.