Необанк Revolut запустив послуги в Україні. Можна зареєструватися через Дію

Revolut першим з іноземних банків інтегрував шеринг документів через Дію для ідентифікації користувачів

Фото: Revolut/Facebook

Послуги британського необанку Revolut стали доступними в Україні. Про це повідомляється на Facebook-сторінці банку.

"Вводимо послуги для українців. Щоб відсвяткувати, ми запускаємо нашу спеціальну дебетову картку Clear Sky", – йдеться у повідомленні.

Запуск послуг підтверджує Дія. "Цей день настав! Знаємо, що ви дуже чекали на доступ до Revolut… Тепер Revolut доступний українцям на території України".

Раніше послугами Revolut могли користуватися лише українці за кордоном, які залишили країну через російську агресію.

Щоб зареєструватися в Revolut, необхідно пройти ідентифікацію в Дії.

Ідентифікація працює таким чином: під час реєстрації Revolut переведе вас в Дію, де необхідно підтвердити надсилання копії цифрової ID-картки або закордонного паспорта. Для цього знадобиться активований Дія.Підпис та швидка фотоперевірка.

"Щойно зареєструєтеся в Revolut – користуйтеся безплатними міжнародними переказами між клієнтами банку, обмінюйте валюту і замовляйте дебетову карту Clear Sky з унікальним синьо-жовтим дизайном", – вказують у Дії та додають, що Revolut першим з іноземних банків інтегрував шеринг документів через Дію для ідентифікації користувачів.

Послуги Revolut для громадян України надаються литовською компанією Revolut Bank UAB, що регулюється Європейським центральним банком та Банком Литви.

Довідка Фінтех-компанію Revolut було засновано у 2015 році росіянином Миколою Сторонським та українцем Владом Яценком. Штаб-квартира розташована в Лондоні. Компанія пропонує фінансові послуги через програму та не має фізичних відділень. Фінтех-компанію Revolut було засновано у 2015 році росіянином Миколою Сторонським та українцем Владом Яценком. Штаб-квартира розташована в Лондоні. Компанія пропонує фінансові послуги через програму та не має фізичних відділень.