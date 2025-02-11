Необанк Revolut запустил услуги в Украине. Можно зарегистрироваться через Дию
Услуги британского необанка Revolut стали доступны в Украине. Об этом сообщается на Facebook-странице банка.
"Вводим услуги для украинцев. Чтобы отпраздновать, мы запускаем нашу специальную дебетовую карту Clear Sky", — говорится в сообщении.
Запуск услуг подтверждает Дия. "Этот день настал! Знаем, что вы очень ждали доступа к Revolut… Теперь Revolut доступен украинцам на территории Украины".
До этого услугами Revolut могли пользоваться только украинцы за границей, которые покинули страну из-за российской агрессии.
Чтобы зарегистрироваться в Revolut необходимо пройти идентификацию в Дие.
Идентификация работает следующим образом: при регистрации Revolut переведет вас в Дию, где необходимо подтвердить отправку копии цифровой ID-карты или загранпаспорта. Для этого понадобится активированная Дия.Подпись и быстрая фотопроверка.
"Как только зарегистрируетесь в Revolut – пользуйтесь бесплатными международными переводами между клиентами банка, обменивайте валюту и заказывайте дебетовую карту Clear Sky с уникальным сине-желтым дизайном", — указывают в Дии и добавляют, что Revolut первым из иностранных банков интегрировал шеринг документов через Дию для идентификации пользователей.
Услуги Revolut для граждан Украины предоставляются литовской компанией Revolut Bank UAB, регулируемой Европейским центральным банком и Банком Литвы.
- В 2021 году Revolut стал самым дорогим стартапом Великобритании, привлек $800 млн при оценке $33 млрд.
- Revolut в марте 2022 года открыла доступ к платежным услугам для лиц, вынужденных выехать из Украины из-за российского военного вторжения.
- В июне 2023 года банк Revolut начал блокировать счета россиян в Европе.
- В декабре 2024 года Revolut добавил украинский язык в приложение.