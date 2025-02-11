Необанк Revolut запустил услуги в Украине. Можно зарегистрироваться через Дию

Revolut первым из иностранных банков интегрировал шеринг документов через Дию для идентификации пользователей

Фото: Revolut/Facebook

Услуги британского необанка Revolut стали доступны в Украине. Об этом сообщается на Facebook-странице банка.

"Вводим услуги для украинцев. Чтобы отпраздновать, мы запускаем нашу специальную дебетовую карту Clear Sky", — говорится в сообщении.

Запуск услуг подтверждает Дия. "Этот день настал! Знаем, что вы очень ждали доступа к Revolut… Теперь Revolut доступен украинцам на территории Украины".

До этого услугами Revolut могли пользоваться только украинцы за границей, которые покинули страну из-за российской агрессии.

Чтобы зарегистрироваться в Revolut необходимо пройти идентификацию в Дие.

Идентификация работает следующим образом: при регистрации Revolut переведет вас в Дию, где необходимо подтвердить отправку копии цифровой ID-карты или загранпаспорта. Для этого понадобится активированная Дия.Подпись и быстрая фотопроверка.

"Как только зарегистрируетесь в Revolut – пользуйтесь бесплатными международными переводами между клиентами банка, обменивайте валюту и заказывайте дебетовую карту Clear Sky с уникальным сине-желтым дизайном", — указывают в Дии и добавляют, что Revolut первым из иностранных банков интегрировал шеринг документов через Дию для идентификации пользователей.

Услуги Revolut для граждан Украины предоставляются литовской компанией Revolut Bank UAB, регулируемой Европейским центральным банком и Банком Литвы.

Справка Финтех-компания Revolut была основана в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Штаб-квартира находится в Лондоне. Компания предлагает финансовые услуги через приложение и не имеет физических отделений. Финтех-компания Revolut была основана в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Штаб-квартира находится в Лондоне. Компания предлагает финансовые услуги через приложение и не имеет физических отделений.