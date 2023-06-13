Банк Revolut начал блокировать счета россиян в Европе
Россияне, проживающие в Европе, столкнулись с ограничениями использования своих карт и счетов в банке Revolut. Об этом пишет российский Forbes.
Ограничения возникли из-за увеличения требований банка к документам, подтверждающим право граждан Российской Федерации проживать в Европе, а также из-за сложностей с получением вида на жительство или долгосрочной визы.
По данным издания, четверо россиян, проживающих во Франции и Латвии, сообщили о проблемах, связанных с их счетами в Revolut.
Один из проживающих во Франции россиянин заявил изданию, что несколько недель перед истечением срока его долгосрочной визы Revolut запросил документы, подтверждающие его право на проживание в Европе. Банк отказался принимать документы, выданные французской префектурой на гуманитарных основаниях (Autorisation provisoire de sejour – разрешение на временное проживание).
Представитель банка Пэдди Кроули подтвердил ужесточение формальных требований к россиянам со стороны Revolut. По его словам, из-за ограничений, установленных Европейским Союзом для граждан России и Беларуси, все владельцы российских и белорусских паспортов, желающие пользоваться услугами Revolut, должны предоставить справку о постоянном проживании или рабочей визе, позволяющие им находиться в Европейском Союзе более 180 дней.
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