Банк Revolut начал блокировать счета россиян в Европе

Россияне, проживающие в Европе, столкнулись с ограничениями использования своих карт и счетов в банке Revolut. Об этом пишет российский Forbes.

Ограничения возникли из-за увеличения требований банка к документам, подтверждающим право граждан Российской Федерации проживать в Европе, а также из-за сложностей с получением вида на жительство или долгосрочной визы.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По данным издания, четверо россиян, проживающих во Франции и Латвии, сообщили о проблемах, связанных с их счетами в Revolut.

Revolut был основан в 2015 году в Лондоне россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владиславом Яценко, является одним из немногих банков, предоставляющих услуги в евро для российских граждан. Revolut является одним из немногих банков, открывающих счета в евро для граждан России по российским паспортам и долгосрочным визам типа D со сроком от 180 дней. Revolut Bank UAB имеет лицензию и регулируется Банком Литвы на территории Европейского Союза, но имеет штаб-квартиру в Лондоне.

Один из проживающих во Франции россиянин заявил изданию, что несколько недель перед истечением срока его долгосрочной визы Revolut запросил документы, подтверждающие его право на проживание в Европе. Банк отказался принимать документы, выданные французской префектурой на гуманитарных основаниях (Autorisation provisoire de sejour – разрешение на временное проживание).

Представитель банка Пэдди Кроули подтвердил ужесточение формальных требований к россиянам со стороны Revolut. По его словам, из-за ограничений, установленных Европейским Союзом для граждан России и Беларуси, все владельцы российских и белорусских паспортов, желающие пользоваться услугами Revolut, должны предоставить справку о постоянном проживании или рабочей визе, позволяющие им находиться в Европейском Союзе более 180 дней.